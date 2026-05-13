Serio? Donald Trump, Elon Musk i Brett Ratner zwiedzą razem Chiny w poszukiwaniu lokacji do Godzin szcztyu 4

Te doniesienia są tak zaskakujące, że aż trudno w nie uwierzyć.

Wygląda na to, że powrót serii Godziny szczytu zapowiada się równie szalenie, co same filmy z Jackie Chanem i Chrisem Tuckerem. Według najnowszych doniesień Brett Ratner — reżyser poprzednich części — ma udać się do Chin razem z Donaldem Trumpem i Elonem Muskiem. Oficjalnym celem wizyty będzie międzynarodowy szczyt z udziałem Xi Jinpinga, ale przy okazji mają również ruszyć przygotowania do Godzin szczytu 4.

Godziny szczytu 4 – Donald Trum i Elon Musk osobiście wybiorą lokacje do filmu?

Tak, brzmi to jak zmyślona historia z internetu, ale właśnie takie informacje zaczęły krążyć po branżowych mediach. My wspieramy się doniesieniami z bloga World of Reel. Według nich Ratner i Trump mają podczas wizyty oglądać potencjalne lokacje zdjęciowe do nowego filmu. Plan zakłada realizację zdjęć między innymi w Chinach, Afryce i Arabii Saudyjskiej. Produkcja ma dysponować budżetem sięgającym aż 140 milionów dolarów.