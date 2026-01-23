Wraca superbohaterski hit, który nie boi się ironii i szokujących zwrotów akcji. Zobacz zwiastun czwartego Niezwyciężonego

Wcześniej ujawniona został data premiery serialu, a teraz zyskujemy nowe materiały promocyjne. Amazon Prime Video ujawnił pierwszy zwiastun i plakat czwartego sezonu Invincible, znanego też pod polskim tytułem Niezwyciężony. Kultowy animowany serial dla dorosłych o superbohaterach powraca już w marcu.

Niezwyciężony wraca w czwartym sezonie – zobacz zwiastun

Jak wiadomo, produkcja śledzi losy Marka, który w nowym sezonie tworzy niepewny sojusz ze swoim ojcem, Omni-Manem, by chronić bliskich i stawić czoła Viltrumitom – zagrożeniu, które może zmienić losy całej ludzkości.