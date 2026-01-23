Wraca superbohaterski hit, który nie boi się ironii i szokujących zwrotów akcji. Zobacz zwiastun czwartego Niezwyciężonego

Wcześniej ujawniona został data premiery serialu, a teraz zyskujemy nowe materiały promocyjne. Amazon Prime Video ujawnił pierwszy zwiastun i plakat czwartego sezonu Invincible, znanego też pod polskim tytułem Niezwyciężony. Kultowy animowany serial dla dorosłych o superbohaterach powraca już w marcu.
Niezwyciężony wraca w czwartym sezonie – zobacz zwiastun
Jak wiadomo, produkcja śledzi losy Marka, który w nowym sezonie tworzy niepewny sojusz ze swoim ojcem, Omni-Manem, by chronić bliskich i stawić czoła Viltrumitom – zagrożeniu, które może zmienić losy całej ludzkości.
„Świat powoli podnosi się po katastrofie, a zmieniony Mark walczy o bezpieczeństwo swojego domu i ludzi, których kocha, wchodząc na kurs kolizyjny z siłą zdolną zmienić losy ludzkości” – czytamy w opisie nowego sezonu.
Invincible obok The Boys pozostaje jednym z najważniejszych tytułów Amazona, oferując nieco inne, brutalniejsze, ironiczne spojrzenie na historię superbohaterów. Serial wyróżnia się też złożonymi postaciami i emocjonalną głębią, która przyciąga zarówno fanów komiksów, jak i widzów szukających ambitnej animacji dla dorosłych.
W obsadzie głosowej pojawiają się m.in. Steven Yeun, Sandra Oh, J.K. Simmons, Seth Rogen, Walton Goggins, Gillian Jacobs, Lee Pace, Jeffrey Dean Morgan, Matthew Rhys, Jason Mantzoukas, Zazie Beetz, Zachary Quinto, Chris Diamantopoulos, Ross Marquand, Khary Payton, Andrew Rannells, Kevin Michael Richardson, Ben Schwartz, Clancy Brown, Jay Pharoah, Mark Hamill i Melise Jow. Lista nazwisk jest więc imponująca.
Pierwszy zwiastun już udostępniono, a fani mogą liczyć na kolejny sezon pełen akcji, emocji i moralnych dylematów, które od lat wyróżniają Invincible na tle innych seriali superbohaterskich. Premiera nowej odsłony serialu 18 marca.
