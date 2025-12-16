Dom dobry z kolejnym dobrym efektem. Właśnie taki był cel Wojciecha Smarzowskiego?

To nie jest tylko sukces frekwencyjny. Premiera najnowszego filmu Wojciecha Smarzowskiego Dom dobry odbiła się szerokim echem nie tylko w kinach, lecz także w przestrzeni publicznej. Jak wynika z analizy Instytutu Monitorowania Mediów (IMM), obraz stał się katalizatorem debat na temat przemocy domowej, znacząco wpływając na zainteresowanie tym problemem zarówno w mediach, jak i wśród samych Polaków.
Dom dobry katalizatorem dobrych zmian
Z danych Fundacji Feminoteka wynika, że w listopadzie liczba telefonów od osób poszukujących wsparcia wzrosła o 223% w porównaniu z poprzednim miesiącem. Analiza IMM pokazuje, że temat przemocy w rodzinie trafił na pierwsze strony prasy i portali internetowych, a liczba publikacji poświęconych temu zagadnieniu wzrosła o 63% w porównaniu do analogicznego okresu w 2024 roku. Zasięg tych materiałów zwiększył się o 72%, a niemal 300 artykułów w tytule zawierało frazę „przemoc domowa”.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!