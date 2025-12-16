Dom dobry z kolejnym dobrym efektem. Właśnie taki był cel Wojciecha Smarzowskiego?

Film jest sukcesem frekwencyjnym, ale okazuje się, że zachęcenie nas do pójścia na polski film tłumnie nie było jedyną rzeczą, jak film zrobił dobrze.

To nie jest tylko sukces frekwencyjny. Premiera najnowszego filmu Wojciecha Smarzowskiego Dom dobry odbiła się szerokim echem nie tylko w kinach, lecz także w przestrzeni publicznej. Jak wynika z analizy Instytutu Monitorowania Mediów (IMM), obraz stał się katalizatorem debat na temat przemocy domowej, znacząco wpływając na zainteresowanie tym problemem zarówno w mediach, jak i wśród samych Polaków.

Dom dobry katalizatorem dobrych zmian

Z danych Fundacji Feminoteka wynika, że w listopadzie liczba telefonów od osób poszukujących wsparcia wzrosła o 223% w porównaniu z poprzednim miesiącem. Analiza IMM pokazuje, że temat przemocy w rodzinie trafił na pierwsze strony prasy i portali internetowych, a liczba publikacji poświęconych temu zagadnieniu wzrosła o 63% w porównaniu do analogicznego okresu w 2024 roku. Zasięg tych materiałów zwiększył się o 72%, a niemal 300 artykułów w tytule zawierało frazę „przemoc domowa”.