GreedFall: The Dying World gotowe do premiery. RPG studia Spiders opuszcza wczesny dostęp

Mikołaj Ciesielski
2026/01/22 17:15
Wiemy, kiedy zadebiutuje pełna wersja drugiego GreedFall.

Mamy dobre wieści dla wszystkich miłośników produkcji studia Spiders. Najnowsze dzieło wspomnianego zespołu już niedługo opuści wczesny dostęp i trafi do szerszego grona odbiorców. Francuski deweloper wspólnie z wydawcą – firmą Nacon – ujawnił datę premiery pełnej wersji GreedFall: The Dying World

Studio Spiders ujawniło datę premiery pełnej wersji GreedFall: The Dying World

Zgodnie z przekazanymi informacjami premiera pełnej wersji GreedFall: The Dying World odbędzie się 12 marca 2026 roku. Tego samego dnia najnowsza produkcja studia Spiders zadebiutuje również na konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Na dole wiadomości znajdziecie natomiast najnowszy zwiastun, który przybliża najważniejsze elementy wspomnianego tytułu.

Stwórz swoją postać i znajdź sojuszników, którzy zasilą szeregi twojej drużyny. Pomagaj im w ich zadaniach, odkrywaj ich sekrety i przemieniaj ich w swoich rywali, przyjaciół, a nawet kochanków. Możesz nie tylko dowolnie ich wyposażać, ale także przejmować nad nimi kontrolę w walce. Daj się wciągnąć w coraz bardziej rozwinięty świat gry RPG, w której każdy dokonany wybór ma wpływ na twoją przygodę, gdzie dyplomacja, manipulacja, infiltracja i walka pozwalają osiągnąć wyznaczone cele – czytamy w opisie najnowszej produkcji studia Spiders.

Na koniec przypomnijmy, że GreedFall: The Dying World zadebiutowało we wczesnym dostępie we wrześniu 2024 roku. Wspomniana nie spotkała się jednak z ciepłym przyjęciem ze strony graczy, co potwierdzają opinie na Steam. Deweloperzy ze studia Spiders nie złożyli jednak broni i stopniowo wprowadzali kolejne zmiany i poprawki, a także nową zawartość.

Źródło:https://www.gematsu.com/2026/01/greedfall-ii-the-dying-world-launches-march-12

