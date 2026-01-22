GreedFall: The Dying World gotowe do premiery. RPG studia Spiders opuszcza wczesny dostęp

Wiemy, kiedy zadebiutuje pełna wersja drugiego GreedFall.
Mamy dobre wieści dla wszystkich miłośników produkcji studia Spiders. Najnowsze dzieło wspomnianego zespołu już niedługo opuści wczesny dostęp i trafi do szerszego grona odbiorców. Francuski deweloper wspólnie z wydawcą – firmą Nacon – ujawnił datę premiery pełnej wersji GreedFall: The Dying World
Zgodnie z przekazanymi informacjami premiera pełnej wersji GreedFall: The Dying World odbędzie się 12 marca 2026 roku. Tego samego dnia najnowsza produkcja studia Spiders zadebiutuje również na konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Na dole wiadomości znajdziecie natomiast najnowszy zwiastun, który przybliża najważniejsze elementy wspomnianego tytułu.
Stwórz swoją postać i znajdź sojuszników, którzy zasilą szeregi twojej drużyny. Pomagaj im w ich zadaniach, odkrywaj ich sekrety i przemieniaj ich w swoich rywali, przyjaciół, a nawet kochanków. Możesz nie tylko dowolnie ich wyposażać, ale także przejmować nad nimi kontrolę w walce. Daj się wciągnąć w coraz bardziej rozwinięty świat gry RPG, w której każdy dokonany wybór ma wpływ na twoją przygodę, gdzie dyplomacja, manipulacja, infiltracja i walka pozwalają osiągnąć wyznaczone cele – czytamy w opisie najnowszej produkcji studia Spiders.
Na koniec przypomnijmy, że GreedFall: The Dying World zadebiutowało we wczesnym dostępie we wrześniu 2024 roku. Wspomniana nie spotkała się jednak z ciepłym przyjęciem ze strony graczy, co potwierdzają opinie na Steam. Deweloperzy ze studia Spiders nie złożyli jednak broni i stopniowo wprowadzali kolejne zmiany i poprawki, a także nową zawartość.
