GreedFall: The Dying World gotowe do premiery. RPG studia Spiders opuszcza wczesny dostęp

Mamy dobre wieści dla wszystkich miłośników produkcji studia Spiders. Najnowsze dzieło wspomnianego zespołu już niedługo opuści wczesny dostęp i trafi do szerszego grona odbiorców. Francuski deweloper wspólnie z wydawcą – firmą Nacon – ujawnił datę premiery pełnej wersji GreedFall: The Dying World

Zgodnie z przekazanymi informacjami premiera pełnej wersji GreedFall: The Dying World odbędzie się 12 marca 2026 roku. Tego samego dnia najnowsza produkcja studia Spiders zadebiutuje również na konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Na dole wiadomości znajdziecie natomiast najnowszy zwiastun, który przybliża najważniejsze elementy wspomnianego tytułu.