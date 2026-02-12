Dom dobry z największą szansą na wygraną w polskich nagrodach filmowych

Najwięcej nominacji zdobył Dom dobry Wojciecha Smarzowskiego – aż 13 w 12 kategoriach – co czyni go głównym faworytem gali. Tuż za nim plasują się Brat Macieja Sobieszczańskiego oraz Franz Kafka Agnieszki Holland, a także Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej Emi Buchwald, które również mogą poważnie namieszać w ostatecznym rozdaniu.
Tegoroczne nominacje pokazują wyraźne zderzenie doświadczenia z nową falą twórców. Obok uznanych nazwisk coraz mocniej wybrzmiewają młode głosy – zarówno w kategoriach aktorskich, jak i reżyserskich. Gala rozdania Orłów odbędzie się 9 marca i wiele wskazuje na to, że emocji nie zabraknie do samego końca.
Brat
Dom dobry
Franz Kafka
Ministranci
Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej
Najlepsza reżyseria
Maciej Sobieszczański – Brat
Wojciech Smarzowski – Dom dobry
Agnieszka Holland – Franz Kafka
Piotr Domalewski – Ministranci
Emi Buchwald – Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej
Najlepszy scenariusz
Maciej Sobieszczański, Grzegorz Puda – Brat
Wojciech Smarzowski – Dom dobry
Marek Epstein – Franz Kafka
Piotr Domalewski – Ministranci
Karol Marczak, Emi Buchwald – Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej
Najlepsza główna rola kobieca
Agnieszka Grochowska – Brat
Agata Turkot – Dom dobry
Izabella Dudziak – Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej
Matylda Giegżno – Światloczuła
Izabela Kuna – Teściowie 3
Najlepsza główna rola męska
Filip Wiłkomirski – Brat
Eryk Kulm – Chopin, Chopin!
Tomasz Schuchardt – Dom dobry
Idan Weiss – Franz Kafka
Bartłomiej Deklewa – Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej
Najlepsza drugoplanowa rola kobieca
Karolina Gruszka – Chopin, Chopin!
Agata Kulesza – Dom dobry
Maria Sobocińska – Dom dobry
Sandra Korzeniak – Franz Kafka
Karolina Rzepa – Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej
Najlepsza drugoplanowa rola męska
Julian Świerzewski – Brat
Jacek Braciak – Brat
Andrzej Konopka – Dom dobry
Andrzej Konopka – LARP. Miłość, trolle i inne questy
Sławomir Orzechowski – Ministranci
Najlepsze zdjęcia
Jolanta Dylewska – Brat
Michał Sobociński – Chopin, Chopin!
Tomasz Naumiuk – Franz Kafka
Piotr Sobociński jr – Ministranci
Arkadiusz Tomiak – Pani od polskiego
GramTV przedstawia:
Najlepszy montaż
Piotr Wójcik, Bartłomiej Piasek – Chopin, Chopin!
Krzysztof Komander – Dom dobry
Pavel Hrdlička – Franz Kafka
Agnieszka Glińska – Ministranci
Anna Łuka – Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej
Rafał Listopad – Pociągi
Najlepsza muzyka
Antoni Komasa-Łazarkiewicz – Brat
Mikołaj Trzaska – Dom dobry
Joaquin Garcia – Dziecko z pyłu
Mary Komasa, Antoni Komasa-Łazarkiewicz – Franz Kafka
Michał Lorenc – Mensch
Wojciech Urbański – Ministranci
Katarzyna Gawlik – Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej
Marcin Lenarczyk – Sny pełne dymu
Daniel Bloom – Zamach na papieża
Najlepsza scenografia
Katarzyna Sobańska, Marcel Sławiński – Chopin, Chopin!
Joanna Macha – Dom dobry
Henrich Boraros – Franz Kafka
Wojciech Żogała – Pani od polskiego
Wojciech Żogała – Zamach na papieża
Najlepsze kostiumy
Magdalena Biedrzycka, Justyna Stolarz – Chopin, Chopin!
Michaela Hořejší – Franz Kafka
Wiola Uliasz – LARP. Miłość, trolle i inne questy
Dorota Roqueplo – Sanatorium pod Klepsydrą według braci Quay
Małgorzata Moskwa-Braszka – Zamach na papieża
Najlepsza charakteryzacja
Anne Catherine Sauerberg – Brzydka siostra
Dariusz Krysiak – Chopin, Chopin!
Liliana Gałązka – Dom dobry
Magdalena Tarka – LARP. Miłość, trolle i inne questy
Agnieszka Hodowana – Zamach na papieża
Agnieszka Jońca – Życie dla początkujących
Najlepszy dźwięk
Marcin Matlak, Marcin Kasiński, Filip Krzemień – Chopin, Chopin!
Radosław Ochnio – Dom dobry
Jerzy Murawski, Wojciech Mielimąka – Ministranci
Aleksandra Landsmann – Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej
Krzysztof Jastrząb – Pani od polskiego
Odkrycie roku
Iga Lis – reżyseria filmu Bałtyk
Filip Wiłkomirski – aktor (Brat)
Kordian Kądziela – reżyseria filmu LARP. Miłość, trolle i inne questy
Tobiasz Wajda – aktor (Ministranci)
Emi Buchwald – reżyseria filmu Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej
Najlepszy film dokumentalny
Dziecko z pyłu, reż. Weronika Mliczewska
Gość, reż. Zvika Gregory Portnoy, Zuzanna Solakiewicz
Listy z Wilczej, reż. Arjun Talwar
Pociągi, reż. Maciej Drygas
Silver, reż. Natalia Koniarz
Najlepszy filmowy serial fabularny
1670 – sezon 2
Breslau
Czarna śmierć
Heweliusz
Przesmyk
Najlepszy film europejski
Bogini Partenope, reż. Paolo Sorrentino
Bugonia, reż. Yórgos Lánthimos
Flow, reż. Gints Zilbalodis
Nasienie świętej figi, reż. Mohammad Rasoulof
Sirât, reż. Oliver Laxe