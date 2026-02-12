Dom dobry z największą szansą na wygraną w polskich nagrodach filmowych

Ogłoszono nominację do Orłów 2026.

Polska Akademia Filmowa ogłosiła nominacje do Orłów 2026. Laureatów poznamy 9 marca, ale już teraz widać wyraźnego lidera wyścigu. Dom dobry Wojciecha Smarzowskiego, frekwencyjny hit ubiegłego roku, który od niedawna dostępny jest też na Amazon Prime Video, zdobył najwięcej nominacji i wyrasta na głównego faworyta tegorocznej edycji. Orły 2026 – lista nominowanych Najwięcej nominacji zdobył Dom dobry Wojciecha Smarzowskiego – aż 13 w 12 kategoriach – co czyni go głównym faworytem gali. Tuż za nim plasują się Brat Macieja Sobieszczańskiego oraz Franz Kafka Agnieszki Holland, a także Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej Emi Buchwald, które również mogą poważnie namieszać w ostatecznym rozdaniu.

Tegoroczne nominacje pokazują wyraźne zderzenie doświadczenia z nową falą twórców. Obok uznanych nazwisk coraz mocniej wybrzmiewają młode głosy – zarówno w kategoriach aktorskich, jak i reżyserskich. Gala rozdania Orłów odbędzie się 9 marca i wiele wskazuje na to, że emocji nie zabraknie do samego końca. Pełna lista nominowanych (za Filmweb) Najlepszy film Brat

Dom dobry

Franz Kafka

Ministranci

Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej Najlepsza reżyseria Maciej Sobieszczański – Brat

Wojciech Smarzowski – Dom dobry

Agnieszka Holland – Franz Kafka

Piotr Domalewski – Ministranci

Emi Buchwald – Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej Najlepszy scenariusz Maciej Sobieszczański, Grzegorz Puda – Brat

Wojciech Smarzowski – Dom dobry

Marek Epstein – Franz Kafka

Piotr Domalewski – Ministranci

Karol Marczak, Emi Buchwald – Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej Najlepsza główna rola kobieca Agnieszka Grochowska – Brat

Agata Turkot – Dom dobry

Izabella Dudziak – Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej

Matylda Giegżno – Światloczuła

Izabela Kuna – Teściowie 3 Najlepsza główna rola męska Filip Wiłkomirski – Brat

Eryk Kulm – Chopin, Chopin!

Tomasz Schuchardt – Dom dobry

Idan Weiss – Franz Kafka

Bartłomiej Deklewa – Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej Najlepsza drugoplanowa rola kobieca Karolina Gruszka – Chopin, Chopin!

Agata Kulesza – Dom dobry

Maria Sobocińska – Dom dobry

Sandra Korzeniak – Franz Kafka

Karolina Rzepa – Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej Najlepsza drugoplanowa rola męska Julian Świerzewski – Brat

Jacek Braciak – Brat

Andrzej Konopka – Dom dobry

Andrzej Konopka – LARP. Miłość, trolle i inne questy

Sławomir Orzechowski – Ministranci Najlepsze zdjęcia Jolanta Dylewska – Brat

Michał Sobociński – Chopin, Chopin!

Tomasz Naumiuk – Franz Kafka

Piotr Sobociński jr – Ministranci

Arkadiusz Tomiak – Pani od polskiego

Najlepszy montaż Piotr Wójcik, Bartłomiej Piasek – Chopin, Chopin!

Krzysztof Komander – Dom dobry

Pavel Hrdlička – Franz Kafka

Agnieszka Glińska – Ministranci

Anna Łuka – Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej

Rafał Listopad – Pociągi Najlepsza muzyka Antoni Komasa-Łazarkiewicz – Brat

Mikołaj Trzaska – Dom dobry

Joaquin Garcia – Dziecko z pyłu

Mary Komasa, Antoni Komasa-Łazarkiewicz – Franz Kafka

Michał Lorenc – Mensch

Wojciech Urbański – Ministranci

Katarzyna Gawlik – Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej

Marcin Lenarczyk – Sny pełne dymu

Daniel Bloom – Zamach na papieża Najlepsza scenografia Katarzyna Sobańska, Marcel Sławiński – Chopin, Chopin!

Joanna Macha – Dom dobry

Henrich Boraros – Franz Kafka

Wojciech Żogała – Pani od polskiego

Wojciech Żogała – Zamach na papieża Najlepsze kostiumy Magdalena Biedrzycka, Justyna Stolarz – Chopin, Chopin!

Michaela Hořejší – Franz Kafka

Wiola Uliasz – LARP. Miłość, trolle i inne questy

Dorota Roqueplo – Sanatorium pod Klepsydrą według braci Quay

Małgorzata Moskwa-Braszka – Zamach na papieża Najlepsza charakteryzacja Anne Catherine Sauerberg – Brzydka siostra

Dariusz Krysiak – Chopin, Chopin!

Liliana Gałązka – Dom dobry

Magdalena Tarka – LARP. Miłość, trolle i inne questy

Agnieszka Hodowana – Zamach na papieża

Agnieszka Jońca – Życie dla początkujących Najlepszy dźwięk Marcin Matlak, Marcin Kasiński, Filip Krzemień – Chopin, Chopin!

Radosław Ochnio – Dom dobry

Jerzy Murawski, Wojciech Mielimąka – Ministranci

Aleksandra Landsmann – Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej

Krzysztof Jastrząb – Pani od polskiego Odkrycie roku Iga Lis – reżyseria filmu Bałtyk

Filip Wiłkomirski – aktor (Brat)

Kordian Kądziela – reżyseria filmu LARP. Miłość, trolle i inne questy

Tobiasz Wajda – aktor (Ministranci)

Emi Buchwald – reżyseria filmu Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej Najlepszy film dokumentalny Dziecko z pyłu, reż. Weronika Mliczewska

Gość, reż. Zvika Gregory Portnoy, Zuzanna Solakiewicz

Listy z Wilczej, reż. Arjun Talwar

Pociągi, reż. Maciej Drygas

Silver, reż. Natalia Koniarz Najlepszy filmowy serial fabularny 1670 – sezon 2

Breslau

Czarna śmierć

Heweliusz

Przesmyk Najlepszy film europejski Bogini Partenope, reż. Paolo Sorrentino

Bugonia, reż. Yórgos Lánthimos

Flow, reż. Gints Zilbalodis

Nasienie świętej figi, reż. Mohammad Rasoulof

Sirât, reż. Oliver Laxe

