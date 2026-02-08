Zaloguj się lub Zarejestruj

Jeden z najlepszych scenarzystów Hollywood wraca za kamerę. Fani kina czekali na ten moment blisko 20 latach

Jakub Piwoński
2026/02/08 08:00
0
0

David Mament to postać nieprzeciętna. W końcu nakręci film z prawdziwego zdarzenia, bo trudno takim mianem określić Henry’ego Johnsona z 2024.

To wiadomość, która zelektryzuje fanów ambitnego kina i ostrych dialogów. David Mamet – jeden z najbardziej wpływowych scenarzystów w historii Hollywood, autor kultowych filmów – oficjalnie wraca do reżyserii dużego projektu. Po niemal dwóch dekadach przerwy stanie za kamerą ekranizacji swojej nagradzanej sztuki Speed-The-Plow.

David Mamet
David Mamet
fot. Amanda Edwards

David Mamet wraca za kamerę po blisko 20 latach przerwy

Dla widzów, którzy mogą nie kojarzyć tego nazwiska: Mamet to twórca, który wpłynął na to, w jaki sposób kino opowiada o władzy, pieniądzach i manipulacji. Jego dialogi są tak charakterystyczne, że doczekały się własnego terminu – „Mamet-speak”. Cyniczne, szybkie, precyzyjne i bezlitosne wobec bohaterów. To właśnie on stoi za scenariuszami do takich filmów jak Glengarry Glen Ross, Werdykt, Nietykalni, Fakty i akty, Ronin czy Gra pozorów. Był dwukrotnie nominowany do Oscara, jest też zwycięzcą nagrody Pulitzera.

Twórca stawał też kilkukrotnie za kamerą. Ostatnim pełnoprawnym filmem wyreżyserowanym przez Mameta był Mistrz z 2008 roku. Dopiero w 2024 roku twórca co prawda wrócił z niezależnym, skromnym filmem Henry Johnson. Teraz jednak mówimy o pełnoprawnym hollywoodzkim powrocie.

GramTV przedstawia:

Jak informuje Deadline, zdjęcia do Speed-The-Plow rozpoczną się 18 lutego 2026 roku w Atlancie. W obsadzie znaleźli się m.in. Anthony Mackie, Ben Mendelsohn, Sharon Stone, Emily Alyn Lind oraz Rebecca Pidgeon. Film będzie satyrą na Hollywood, osadzoną w fikcyjnym studiu American Prestige Studios, gdzie nowo awansowany szef produkcji próbuje odnaleźć się w świecie złych decyzji, wielkich ego i moralnych kompromisów.

To projekt, nad którym Mamet pracował od dekad. Najwyraźniej wreszcie staje się rzeczywistością. Dla kina to coś więcej niż kolejna adaptacja – to powrót mistrza, który nauczył Hollywood, jak brzmią naprawdę ostre dialogi.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2026/2/6/david-mamet-is-back-in-hollywood-set-to-direct-speed-the-plow-with-sharon-stone-anthony-mackie-and-ben-mendelsohn

Tagi:

Popkultura
kino
Hollywood
popkultura
dramat
reżyser
scenarzysta
nowy film
David Mamet
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy z otwartym podejściem do kina i popkultury. Science fiction w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112