Jeden z najlepszych scenarzystów Hollywood wraca za kamerę. Fani kina czekali na ten moment blisko 20 latach

To wiadomość, która zelektryzuje fanów ambitnego kina i ostrych dialogów. David Mamet – jeden z najbardziej wpływowych scenarzystów w historii Hollywood, autor kultowych filmów – oficjalnie wraca do reżyserii dużego projektu. Po niemal dwóch dekadach przerwy stanie za kamerą ekranizacji swojej nagradzanej sztuki Speed-The-Plow.

fot. Amanda Edwards

David Mamet wraca za kamerę po blisko 20 latach przerwy

Dla widzów, którzy mogą nie kojarzyć tego nazwiska: Mamet to twórca, który wpłynął na to, w jaki sposób kino opowiada o władzy, pieniądzach i manipulacji. Jego dialogi są tak charakterystyczne, że doczekały się własnego terminu – „Mamet-speak”. Cyniczne, szybkie, precyzyjne i bezlitosne wobec bohaterów. To właśnie on stoi za scenariuszami do takich filmów jak Glengarry Glen Ross, Werdykt, Nietykalni, Fakty i akty, Ronin czy Gra pozorów. Był dwukrotnie nominowany do Oscara, jest też zwycięzcą nagrody Pulitzera.