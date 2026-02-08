Ten film to już oscarowy pewniak? Kolejne nagrody dla hitu Warner Bros.

Ale przed Oscarami film z Leonardo DiCaprio ma jeszcze kilka nagród do zdobycia.

Paul Thomas Anderson wykonał kolejny, niezwykle ważny krok na drodze po Oscary. Reżyser Jedna bitwa po drugiej zwyciężył w nocy z soboty na niedzielę w najważniejszej kategorii nagród amerykańskiej gildii reżyserów, co znacząco przybliża go zarówno do statuetki za reżyserię, jak i do Oscara dla najlepszego filmu. To kolejna wygrana w sezonie nagród, która potwierdza, że Jedna bitwa po drugiej coraz wyraźniej podąża do ostatecznego zwycięstwa.

Paul Thoma Anderson najlepszym reżyserem za film Jedna bitwa po drugiej

Anderson pokonał wyjątkowo mocnych rywali: Guillermo del Toro (Frankenstein), Chloé Zhao (Hamnet), Ryana Cooglera (Sinners) oraz Josha Safdiego (WIelki Marty). Zwycięstwo na DGA (czyli, Directors Guild of America Awards) ma ogromne znaczenie prognostyczne — od 1948 roku nagroda ta niemal zawsze wskazuje przyszłego laureata Oscara za reżyserię, a w ostatnich latach bardzo często idzie w parze także z triumfem w kategorii najlepszego filmu.