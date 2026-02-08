Zaloguj się lub Zarejestruj

Ten film to już oscarowy pewniak? Kolejne nagrody dla hitu Warner Bros.

Jakub Piwoński
2026/02/08 19:00
Ale przed Oscarami film z Leonardo DiCaprio ma jeszcze kilka nagród do zdobycia.

Paul Thomas Anderson wykonał kolejny, niezwykle ważny krok na drodze po Oscary. Reżyser Jedna bitwa po drugiej zwyciężył w nocy z soboty na niedzielę w najważniejszej kategorii nagród amerykańskiej gildii reżyserów, co znacząco przybliża go zarówno do statuetki za reżyserię, jak i do Oscara dla najlepszego filmu. To kolejna wygrana w sezonie nagród, która potwierdza, że Jedna bitwa po drugiej coraz wyraźniej podąża do ostatecznego zwycięstwa.

Ten film to już oscarowy pewniak? Kolejne nagrody dla hitu Warner Bros.

Paul Thoma Anderson najlepszym reżyserem za film Jedna bitwa po drugiej

Anderson pokonał wyjątkowo mocnych rywali: Guillermo del Toro (Frankenstein), Chloé Zhao (Hamnet), Ryana Cooglera (Sinners) oraz Josha Safdiego (WIelki Marty). Zwycięstwo na DGA (czyli, Directors Guild of America Awards) ma ogromne znaczenie prognostyczne — od 1948 roku nagroda ta niemal zawsze wskazuje przyszłego laureata Oscara za reżyserię, a w ostatnich latach bardzo często idzie w parze także z triumfem w kategorii najlepszego filmu.

GramTV przedstawia:

Sukces na DGA to nie odosobniony przypadek tylko kolejna wygrana filmu w tym sezonie. Jedna bitwa po drugiej wygrało już m.in. Critics Choice Awards, Złoty Glob, nagrody National Board of Review, New York Film Critics Circle oraz Los Angeles Film Critics Association. Przed filmem jeszcze BAFTA i Producers Guild of America Awards, gdzie również uchodzi za zdecydowanego faworyta. Jeśli produkcja sięgnie po PGA 28 lutego, wyścig o Oscara dla najlepszego filmu może być praktycznie rozstrzygnięty.

Co istotne, mimo ponad 30 lat kariery i takich tytułów jak Aż poleje się krew, Magnolia, Mistrz czy Nić widmo, Paul Thomas Anderson nigdy nie zdobył Oscara za reżyserię. Wszystko wskazuje na to, że 15 marca ta seria może wreszcie dobiec końca, a droga „jednej bitwy po drugiej” zakończy się najbardziej prestiżowym triumfem w Hollywood.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2026/2/8/paul-thomas-anderson-wins-dga

Popkultura
film
kino
Hollywood
reżyser
Leonardo DiCaprio
Oscary
Paul Thomas Anderson
nagrody filmowe
Jedna bitwa po drugiej
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy z otwartym podejściem do kina i popkultury. Science fiction w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




