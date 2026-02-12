Legendarny brytyjski reżyser ma już na karku 83 lata i właśnie zakończył zdjecia do swojego nowego filmu

Takie powroty przywracają wiarę w moc kina. Mike Leigh, 83-letni brytyjski reżyser, pięciokrotnie nominowany do Oscara za scenariusz i dwukrotnie za reżyserię (Sekrety i kłamstwa, Vera Drake), zakończył właśnie zdjęcia do nowego filmu w Londynie. Produkcja – na razie bez tytułu – trafi do kin w 2026 roku.

fot. Chris Young

Mike Leigh zakończył zdjęcia do swojego nowego filmu

Jak zwykle w jego przypadku, nie ujawniono żadnych szczegółów fabuły. To znak firmowy twórcy, który nie zaczyna od gotowego scenariusza. Historia rodzi się w trakcie prób, z improwizacji i wielomiesięcznej pracy z aktorami. Dopiero później przybiera ostateczny kształt na papierze. Dla dystrybutorów to ryzyko. Dla widzów – gwarancja wyjątkowej szczerości twórcy.