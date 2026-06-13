Doktor Doom wreszcie dołączy do walki? Marvel Rivals ma szykować wielkie nowości

Ewidentnie twórcy Marvel Rivals zdają sobie z tego sprawę. Możliwe też, że już niedługo ponownie dadzą temu wyraz.

7 nowych postaci na drodze ku Marvel Rivals?

W sieci pojawiły się bowiem przecieki dotyczące 7 kolejnych postaci, które miałyby trafić do hero shootera od NetEase Games. Dataminerzy odkryli rzekomo, że już w sezonie 9. do puli dołączą The Hooda jako Vanguard oraz Jubilee jako Strategist. Wiarygodności tym doniesieniom dodaje jedna ze kart galerii z sezonu 8.5, gdzie zawarto cytat wyraźnie powiązany z nowymi bohaterami: – Mężczyzna noszący płaszcz Zapomnienia... rzucający żartami wróg, który stał się sojusznikiem, desperacko szukający lekarstwa na wyjątkową chorobę swojego syna, nawet jeśli oznacza to obrócenie jej fajerwerków przeciwko dawnym przyjaciołom. Warto przy tym wspomnieć, że Jubilee miałaby pojawić się w swoim wampirzym wariancie.