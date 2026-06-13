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Doktor Doom wreszcie dołączy do walki? Marvel Rivals ma szykować wielkie nowości

Maciej Petryszyn
2026/06/13 11:00
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Co pozwala hero shooterowi utrzymać popularność? Oczywiście regularna dostawa nowych bohaterów.

Ewidentnie twórcy Marvel Rivals zdają sobie z tego sprawę. Możliwe też, że już niedługo ponownie dadzą temu wyraz.

Doktor Doom
Doktor Doom

7 nowych postaci na drodze ku Marvel Rivals?

W sieci pojawiły się bowiem przecieki dotyczące 7 kolejnych postaci, które miałyby trafić do hero shootera od NetEase Games. Dataminerzy odkryli rzekomo, że już w sezonie 9. do puli dołączą The Hooda jako Vanguard oraz Jubilee jako Strategist. Wiarygodności tym doniesieniom dodaje jedna ze kart galerii z sezonu 8.5, gdzie zawarto cytat wyraźnie powiązany z nowymi bohaterami: – Mężczyzna noszący płaszcz Zapomnienia... rzucający żartami wróg, który stał się sojusznikiem, desperacko szukający lekarstwa na wyjątkową chorobę swojego syna, nawet jeśli oznacza to obrócenie jej fajerwerków przeciwko dawnym przyjaciołom. Warto przy tym wspomnieć, że Jubilee miałaby pojawić się w swoim wampirzym wariancie.

GramTV przedstawia:

Z kolei w sezonie 10. nowymi bohaterami Marvel Rivals mieliby zostać Gorr Bogobójca oraz Nightcrawler, który w ten sposób powiększyłby regularnie rozbudowywane grono X-Menów. Natomiast 11. sezon to sam Doktor Doom, czyli główny antagonista gry, który dotychczas nie był grywalny. Nie wiadomo jednak, kto miałby zostać mu przeciwstawiony. Co ciekawe, w przeciekach znalazły się też Blue Marvel oraz Crescent, aczkolwiek w ich wypadku nie wiadomo, w którym sezonie mieliby debiutować. Na razie dołączają więc do grona takich postaci jak Captain Marvel, Profesor X i Thanos, których pomimo wcześniejszych leaków na ten moment w Rivals nie uświadczymy.

Na razie najświeższym nabytkiem, jeżeli chodzi o pulę bohaterów, jest Cyklop – debiutant z sezonu 8.5. Nie wszyscy jednak będą mogli korzystać z jego usług. Nadal bowiem na swój zapowiedziany już kilka miesięcy temu port Marvel Rivals czekają posiadacze konsol Nintendo Switch 2.

Źródło:https://insider-gaming.com/7-new-heroes-leak-for-marvel-rivals-including-2-major-villains/

Tagi:

News
Marvel
NetEase
Doktor Doom
NetEase Games
Marvel Rivals
Hero shooter
The Hood
Jubilee
Nightcrawler
Gorr Bogobójca
Blue Marvel
Crescent
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

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