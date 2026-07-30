Spider-Man: Całkiem nowy dzień ma scenę po napisach? Odpowiadamy, czy warto czekać do samego końca

Nowy film Marvela właśnie trafia do kin i wielu widzów zadaje sobie jedno pytanie. Sprawdziliśmy, czy twórcy przygotowali tradycyjną scenę po napisach.

Już jutro, 31 lipca, do kin wchodzi Spider-Man: Całkiem nowy dzień. Produkcja zbiera bardzo dobre recenzje, a analitycy przewidują, że może zaliczyć jedno z najlepszych otwarć w historii Marvela. Film trwa ponad dwie godziny, dlatego wielu widzów zastanawia się, czy po seansie warto zostać na napisach końcowych. Jest scena, ale trzeba uzbroić się w cierpliwość Odpowiedź brzmi: tak. Spider-Man: Całkiem nowy dzień zawiera scenę po napisach, jednak została ona umieszczona dopiero po zakończeniu całej listy płac. Oznacza to, że widzowie będą musieli poczekać jeszcze kilka dodatkowych minut.

Czy warto? Zdania są podzielone. Wielu komentatorów zwraca uwagę, że scena nie należy do najbardziej efektownych i raczej nie wynagradza długiego oczekiwania. Uwaga: poniżej znajdują się lekkie spoilery dotyczące sceny po napisach.

GramTV przedstawia:

W samej scenie nie pojawia się żaden z aktorów. Zamiast tego widzimy ekran aplikacji Spider-Tracker, stworzonej przez Neda – przyjaciela Petera Parkera. Program służy do śledzenia lokalizacji Spider-Mana i w pokazanym ujęciu wskazuje, że bohater znajduje się… w kosmosie. Może to być sugestia, że Peter Parker spotka się wkrótce ze Doktorem Doomem, choć równie dobrze scena może zapowiadać zupełnie inny wątek z udziałem bohatera. Marvel, jak zwykle, pozostawia widzów z większą liczbą pytań niż odpowiedzi. Jeśli więc wybieracie się na seans Spider-Mana: Całkiem nowy dzień, musicie sami zdecydować, czy chcecie zostać w sali kinowej do samego końca. Scena po napisach faktycznie jest, ale według pierwszych opinii nie należy do tych, które koniecznie trzeba zobaczyć. Przeczytaj recenzję filmu Spider-Man: Całkiem nowy dzień Wczytywanie ramki mediów.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









