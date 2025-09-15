Doktor Doom otrzymał nowy opis. Potwierdza, że będzie najpotężniejszym złoczyńcą w MCU

Pełnię jego mocy zobaczymy w Avengers: Doomsday.

Marvel Studios oficjalnie rozpoczęło budowanie napięcia wokół kolejnej odsłony Avengersów. Podczas wydarzenia Walt Disney Marketing Expo w Szanghaju zaprezentowano pierwsze grafiki prezentujące Doktora Dooma, a także baner promujący film Avengers: Doomsday, a wraz z nim ujawniono pierwsze informacje o roli Roberta Downeya Jr., który wcieli się w jednego z najsłynniejszych złoczyńców komiksowego uniwersum. Avengers: Doomsday – Doktor Doom będzie władał potężną magią W materiałach promocyjnych zaprezentowano Doktora Dooma w charakterystycznej masce i zbroi, co potwierdza, że filmowa wersja będzie czerpała pełnymi garściami z komiksowego pierwowzoru. Wraz z grafiką ujawniono też oficjalny opis fabuły głównego złoczyńcy nadchodzącego widowiska.

Doctor Doom oficjalnie pojawił się w MCU. Ten złoczyńca, będący mistrzem nowoczesnej nauki i potężnej magii, wywoła kaskadę kryzysów w całym multiwersum. Wczytywanie ramki mediów. Choć opis nie zdradza zbyt wielu konkretów, potwierdza, że Victor Von Doom w filmowym uniwersum Marvela połączy potęgę technologii z tajemniczymi mocami magicznymi. Ma to czynić go jednym z najbardziej niebezpiecznych przeciwników, z jakimi kiedykolwiek zmierzą się Avengersi.

Według nieoficjalnych doniesień motywacją Dooma ma być osobista tragedia. Jak głoszą pogłoski, jego żona i dziecko mieli zginąć w wyniku jednej z tzw. inwazji multiwersalnych – katastrofalnych kolizji światów, do których doszło przez działania innych istot i bohaterów. Doom ma wyruszyć na krucjatę, by odnaleźć i ukarać tych, którzy przyczynili się do śmierci jego bliskich. Za reżyserię odpowiadają bracia Russo, a scenariusz napisał Stephen McFeely. W potwierdzonej obsadzie znaleźli się Chris Hemsworth, Anthony Mackie, Winston Duke, Tom Hiddleston, Sebastian Stan, Letitia Wright, Paul Rudd i Robert Downey Jr., a także Wyatt Russell, Simu Liu, Tenoch Huerta Mejia, Florence Pugh, Danny Ramirez, David Harbour, Hannah John-Kamen i Lewis Pullman. Dołączą do nich gwiazdy Fantastycznej Czwórki: Pierwszych kroków, czyli Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach i Joseph Quinn, oraz aktorzy z serii X-Men Kelsey Grammer, Patrick Stewart, Ian McKellen, Alan Cumming, Rebecca Romijn, James Marsden i Channing Tatum. Przypomnijmy, że Avengers: Doomsday zadebiutuje w kinach 18 grudnia 2026 roku. Z kolei Secret Wars pojawi się rok później, czyli 17 grudnia 2027 roku.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.