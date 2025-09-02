Doktor Doom będzie miał szokującą motywację do zniszczenia Avengersów. Szczególnie jednego z nich

Ta dwójka bohaterów powróci w Avengers: Doomsday.

Od wielu miesięcy krążą pogłoski o powrocie Chrisa Evansa do roli Kapitana Ameryki w Avengers: Doomsday. Sam aktor wielokrotnie zaprzeczał, że bierze udział w projekcie, jednak wiarygodne źródła branżowe twierdzą coś zupełnie innego. Zarówno Evans, jak i Hayley Atwell jako Peggy Carter, mają ponownie pojawić się na ekranie. Avengers: Doomsday – Doktor Doom będzie chciał zemścić się na Stevie Rogersie Wszystko ma być konsekwencją wydarzeń z Avengers: Koniec gry. W finale filmu Steve Rogers cofnął się w czasie, aby oddać Kamienie Nieskończoności na swoje miejsce w historii. Zamiast powrócić do teraźniejszości, wybrał życie z Peggy w alternatywnej linii czasu. Decyzja ta mogła jednak mieć katastrofalne skutki dla całego multiwersum.

Według doniesień na planie nakręcono niedawno sceny rozgrywające się w domu na odludziu, gdzie Steve i Peggy mieli ułożyć sobie życie. Co ciekawe, bohaterowie mają doczekać się dzieci, a ujęcia stylizowane na lata pięćdziesiąte sugerują, że widzowie zobaczą Kapitana Amerykę w roli ojca, walczącego nie tylko o losy świata, ale i własnej rodziny. Będzie to miało jednak straszliwe konsekwencje. To właśnie działania Rogersa doprowadziły do powstania nowych rozgałęzień czasowych. Podróżując w przeszłość i tworząc alternatywną wersję samego siebie, bohater mógł naruszyć strukturę multiwersum. Według najnowszych doniesień doprowadzi to do śmierci Doktora Dooma. Z tego powodu antagonista będzie mścił się na byłym Kapitanie Ameryce, a w konsekwencji również na innych Avengersach. Steve wracając w czasie, aby być z Peggy, stworzył nową linię czasu, doprowadzając do śmierci rodzinę Doktora Dooma. Teraz Doom poluje na niego, aby pomścić ich los, manipulując wszystkimi po kolei - przekazał MyTimeToShineHello. Wczytywanie ramki mediów.

Niewykluczone, że wątek ten zostanie jeszcze bardziej pogłębiony w kolejnej części Avengersów. Według niedawnych doniesień Marvel szykuje jeszcze jeden, trzeci film o superbohaterskiej drużynie. Ten ma powstawać w całkowitej tajemnicy. Za reżyserię odpowiadają bracia Russo, a scenariusz napisał Stephen McFeely. W potwierdzonej obsadzie znaleźli się Chris Hemsworth, Anthony Mackie, Winston Duke, Tom Hiddleston, Sebastian Stan, Letitia Wright, Paul Rudd i Robert Downey Jr., a także Wyatt Russell, Simu Liu, Tenoch Huerta Mejia, Florence Pugh, Danny Ramirez, David Harbour, Hannah John-Kamen i Lewis Pullman. Dołączą do nich gwiazdy Fantastycznej Czwórki: Pierwszych kroków, czyli Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach i Joseph Quinn, oraz aktorzy z serii X-Men Kelsey Grammer, Patrick Stewart, Ian McKellen, Alan Cumming, Rebecca Romijn, James Marsden i Channing Tatum. Przypomnijmy, że Avengers: Doomsday zadebiutuje w kinach 18 grudnia 2026 roku. Z kolei Secret Wars pojawi się rok później, czyli 17 grudnia 2027 roku.

