Doktor Doom z Avengers: Doomsday zaprezentowany. Pierwsze grafiki pokazują wielkiego złoczyńcę

Właśnie tak będzie prezentować się kostium Doktora Dooma.

Marvel Studios oficjalnie rozpoczęło kampanię promocyjną przed przed premierą jednego z najbardziej oczekiwanych filmów w historii MCU. Podczas Walt Disney Studios Marketing Expo w Szanghaju zaprezentowano pierwszą, efektowną zapowiedź Avengers: Doomsday, koncentrującą się na nowym głównym antagoniście całej serii, czyli Doktorze Doomie. Widowiskowy pokaz świateł 3D zdradził pierwsze szczegóły dotyczące jego wyglądu, mocy i roli w nadchodzącej produkcji. Doktor Doom z Avengers: Doomsday na oficjalnej prezentacji Disneya Największą część pokazu poświęcono postaci Doctora Dooma, którego w filmie zagra Robert Downey Jr. Na holograficznych ekranach można było zobaczyć jego sylwetkę spowitą zielonym światłem, a także fragmenty ukazujące go na majestatycznym tronie i demonstrującego swoje moce. Ruchy świateł i ich trójwymiarowy charakter sprawiały, że postać wyglądała zaskakująco realistycznie. Zastosowana zieleń sugeruje, że Doom może posługiwać się magią podobną do tej, którą w MCU wykorzystuje Doktor Strange.

Pojawiły się również zbliżenia na jego maskę i zbroję. Nowy projekt różni się od komiksowych pierwowzorów, ale zachowuje charakterystyczne elementy, takie jak metalowe rękawice, kolczuga i pas, wzbogacone o unikalne detale stworzone na potrzeby kinowego uniwersum. Na naramiennikach i w okolicy torsu widoczne były symbole przypominające runy, co dodatkowo wzmacnia teorię o magicznych zdolnościach tej wersji Dooma. W jednej ze scen Doom zasiadał na tronie, co natychmiast wywołało lawinę spekulacji wśród fanów. Wielu uważa, że może to być nawiązanie do postaci Boga Imperatora Dooma i do koncepcji Battleworld, zlepku fragmentów różnych wszechświatów znanego z komiksowej sagi Secret Wars. Tron nie przypomina jednak klasycznego designu z komiksów, co może sugerować, że Marvel zdecyduje się na oryginalną interpretację tej ikonicznej historii. Dodatkowo pokaz zawierał tajemniczą kolumnową strukturę złożoną z obracających się fragmentów, przed którą stał Doom. Element ten może symbolizować rozpad przestrzeni i czasu lub być wizualnym odniesieniem do samego Battleworld. Zgodnie z wcześniejszymi doniesieniami film ma poruszać temat podróży między wszechświatami, a pojawiające się złote pierścienie z zielonym symbolem mogą być pierwszą zapowiedzią portali, z których skorzysta Doom, aby przemieszczać się między rzeczywistościami. Warto również przypomnieć, że niedawno poznaliśmy plotki dotyczące motywacji złoczyńcy do zaatakowania Avengersów i zniszczenia multiwersum. Wczytywanie ramki mediów.

Jednym z najbardziej zaskakujących momentów było krótkie ujęcie, na którym Doom trzyma kręgosłup ze wciąż przytwierdzoną czaszką. Dla fanów komiksów to oczywiste nawiązanie do kultowej sceny z 8. zeszytu serii Secret Wars z 2015 roku, w której Doom zabija Thanosa, wyrywając mu szkielet. To kolejna przesłanka, że film może wprowadzić na ekran wersję Boga Imperatora Dooma i rozegrać część wydarzeń w alternatywnym uniwersum, gdzie Thanos nadal żyje. Pokaz nie ograniczył się wyłącznie do Dooma. Publiczności zaprezentowano również symbole Fantastycznej Czwórki oraz X-Men. Pojawił się także wizerunek Czarnej Pantery, co jest o tyle zaskakujące, że dotąd nie łączono tej postaci z historią Dooma. Udział Letitii Wright w filmie został już wcześniej potwierdzony, a w kuluarach mówi się, że Marvel może obsadzić nowego aktora w roli T’Challi. Za reżyserię odpowiadają bracia Russo, a scenariusz napisał Stephen McFeely. W potwierdzonej obsadzie znaleźli się Chris Hemsworth, Anthony Mackie, Winston Duke, Tom Hiddleston, Sebastian Stan, Letitia Wright, Paul Rudd i Robert Downey Jr., a także Wyatt Russell, Simu Liu, Tenoch Huerta Mejia, Florence Pugh, Danny Ramirez, David Harbour, Hannah John-Kamen i Lewis Pullman. Dołączą do nich gwiazdy Fantastycznej Czwórki: Pierwszych kroków, czyli Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach i Joseph Quinn, oraz aktorzy z serii X-Men Kelsey Grammer, Patrick Stewart, Ian McKellen, Alan Cumming, Rebecca Romijn, James Marsden i Channing Tatum. Przypomnijmy, że Avengers: Doomsday zadebiutuje w kinach 18 grudnia 2026 roku. Z kolei Secret Wars pojawi się rok później, czyli 17 grudnia 2027 roku.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.