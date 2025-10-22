Dokładnie 26 lat temu po raz ostatni spojrzeliśmy na GTA „z góry”. Seria przeszła później rewolucję

Ta gra była łabędzim śpiewem serii. Kolejne odsłony były już zupełnie inne.

Kartka z kalendarza. Dokładnie 22 października 1999 roku na PC pojawił się GTA 2 – już nieco zapomniana odsłona kultowej serii Grand Theft Auto, ale wciąż mająca grono wiernych sympatyków (wśród nich znajduje się autor tych słów). Bez tej gry, bez historii, którą zamyka, z pewnością nie byłoby wyczekiwanego GTA 6. GTA 2 – 26 lat od premiery Za stworzenie Grand Theft Auto 2 odpowiadało studio DMA Design, dziś znane jako Rockstar North, pod przewodnictwem Davida Jonesa, twórcy oryginalnego GTA. Wydawcą pozostało Rockstar Games, które dopiero zaczynało budować swoją markę. Zespół chciał rozwinąć pomysły z pierwszej części – zachowując otwarty świat, czarny humor i swobodę działania, ale nadać całości bardziej filmowy, futurystyczny klimat.

Celem było stworzenie bardziej żywego świata, reagującego na decyzje gracza – stąd m.in. wprowadzenie systemu gangów, który wymuszał moralne wybory i wpływał na przebieg misji. Gra znacząco unowocześniła grafikę względem pierwszej części – krytycy podkreślali, że gra jest „ostra i stylizowana jak nic, co wcześniej powstało w tym duchu”. Nie wszystkie recenzje były w pełni entuzjastyczne, wytykano m.in. to, że gra jest tylko poprawioną wersje części pierwszej: Ogólnie rzecz biorąc, Grand Theft Auto 2 nie ma żadnych ulepszeń w stosunku do Grand Theft Auto, ale z przyjemnością dodam tę grę do mojej kolekcji i zostanie tam na dłużej. To naprawdę przyjemna i wciągająca gra…”

Pod względem komercyjnym gra odniosła umiarkowany sukces – sprzedano ponad 1,2 miliona kopii w dniu premiery. Trafiła nie tylko na PC, ale też na PlayStation i Dreamcasta, zyskując grono wiernych fanów. Dziś, z perspektywy 26 lat, Grand Theft Auto 2 jawi się jako ostatni przedstawiciel epoki, w której gry z otwartym światem nie potrzebowały rozdzielczości 4K ani fotorealistycznej grafiki, by wciągnąć bez reszty. Z charakterystycznym widokiem izometrycznym z góry, dynamiczną akcją i zaskakująco rozbudowanymi mechanikami, była jednocześnie przystępna i pełna charakteru. Gdy dziś seria Grand Theft Auto nieodłącznie kojarzy się z kamerą zza pleców bohatera i trójwymiarowym światem, GTA 2 pozostaje nostalgicznym pożegnaniem z czasami, gdy świat przestępczości oglądaliśmy z lotu ptaka.

Jakub Piwoński Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.






