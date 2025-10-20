GTA 6 otrzyma nowy zwiastun już w listopadzie? Fani znaleźli nowe wskazówki

GTA 6 – nowy zwiastun zadebiutuje już w listopadzie?
Po premierze poprzedniego materiału promocyjnego fani wnikliwie przeanalizowali każdy jego kadr, odkrywając liczne odniesienia do wcześniejszych produkcji Rockstara. W trailerze doszukano się nawiązań między innymi do Red Dead Redemption 2, Manhunt czy postaci Phila Cassidy’ego znanego z GTA 3. W sieci pojawił się nawet plik zawierający wszystkie 5002 klatki materiału, co pozwoliło fanom na jeszcze dokładniejsze śledztwo.
Tym razem uwagę społeczności przykuł szczegół związany z zegarkiem jednego z bohaterów gry. Konto GTA 6 Countdown na platformie X zasugerowało, że może to być celowy znak od Rockstara.
Rockstar Games mogło zasugerować datę premiery trzeciego zwiastuna GTA 6. Na cyfrowym zegarku Jasona widnieje liczba 11:08, co wskazuje na 8 listopada – napisał autor wpisu.
Fani szybko podchwycili tę teorię, zwracając uwagę, że 8 listopada ma szczególne znaczenie w historii produkcji:
To właśnie 8 listopada 2023 roku ogłoszono pierwszy zwiastun gry. Dodatkowo, 6 listopada odbędzie się kolejne spotkanie inwestorów, więc zapowiedź nowego materiału może nastąpić tuż przed lub zaraz po tej dacie.
Choć teoria brzmi obiecująco, to wielu graczy podchodzi do niej z dystansem. Całe założenie opiera się bowiem na przypuszczeniu, że Rockstar celowo umieścił w poprzednim zwiastunie zaszyfrowaną wskazówkę, przewidując z dużym wyprzedzeniem harmonogram publikacji kolejnych materiałów promocyjnych.
Już 8 listopada dowiemy się, czy wskazówki zegarka Jasona naprawdę wskazywały datę publikacji nowego zwiastuna, czy był to też jedynie przypadek. W przeszłości fani wielokrotnie doszukiwali się ukrytych dat, które ostatecznie okazywały się błędne.
Przypomnijmy, że oficjalna data premiery Grand Theft Auto 6 została wyznaczona na 26 maja 2026 roku. Gra zmierza na konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S.
