GTA 6 otrzyma nowy zwiastun już w listopadzie? Fani znaleźli nowe wskazówki

Rockstar Games w jednym z poprzednich materiałów mógł ujawnić datę premiery nowego zwiastuna. Przynajmniej w to wierzy część fanów, oczekujących na premierę gry.

W ostatnim czasie o GTA 6 znów rozmawia się głównie w kontekście ceny gry. Niedawno wypowiedział się Chris Stockman, dyrektor kreatywny pierwszej części Saints Row, który przyznał, że gra Rockstar Games mogłaby kosztować nawet sto dolarów. Chociaż wydawca GTA 6, Take-Two Interactive nie podało jeszcze oficjalnej ceny, to fani znaleźli wskazówki, kiedy do sieci mogą trafić nowe materiały z gry. Gracze odnaleźli ciekawy szczegół, który może wskazywać, że już w listopadzie otrzymamy nowy zwiastun najbardziej oczekiwanej gry. GTA 6 – nowy zwiastun zadebiutuje już w listopadzie? Po premierze poprzedniego materiału promocyjnego fani wnikliwie przeanalizowali każdy jego kadr, odkrywając liczne odniesienia do wcześniejszych produkcji Rockstara. W trailerze doszukano się nawiązań między innymi do Red Dead Redemption 2, Manhunt czy postaci Phila Cassidy’ego znanego z GTA 3. W sieci pojawił się nawet plik zawierający wszystkie 5002 klatki materiału, co pozwoliło fanom na jeszcze dokładniejsze śledztwo.

Tym razem uwagę społeczności przykuł szczegół związany z zegarkiem jednego z bohaterów gry. Konto GTA 6 Countdown na platformie X zasugerowało, że może to być celowy znak od Rockstara. Rockstar Games mogło zasugerować datę premiery trzeciego zwiastuna GTA 6. Na cyfrowym zegarku Jasona widnieje liczba 11:08, co wskazuje na 8 listopada – napisał autor wpisu. Fani szybko podchwycili tę teorię, zwracając uwagę, że 8 listopada ma szczególne znaczenie w historii produkcji: To właśnie 8 listopada 2023 roku ogłoszono pierwszy zwiastun gry. Dodatkowo, 6 listopada odbędzie się kolejne spotkanie inwestorów, więc zapowiedź nowego materiału może nastąpić tuż przed lub zaraz po tej dacie. Wczytywanie ramki mediów.

Choć teoria brzmi obiecująco, to wielu graczy podchodzi do niej z dystansem. Całe założenie opiera się bowiem na przypuszczeniu, że Rockstar celowo umieścił w poprzednim zwiastunie zaszyfrowaną wskazówkę, przewidując z dużym wyprzedzeniem harmonogram publikacji kolejnych materiałów promocyjnych. Już 8 listopada dowiemy się, czy wskazówki zegarka Jasona naprawdę wskazywały datę publikacji nowego zwiastuna, czy był to też jedynie przypadek. W przeszłości fani wielokrotnie doszukiwali się ukrytych dat, które ostatecznie okazywały się błędne. Przypomnijmy, że oficjalna data premiery Grand Theft Auto 6 została wyznaczona na 26 maja 2026 roku. Gra zmierza na konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S.

