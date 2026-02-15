Dokładnie 10 lat temu Deadpool udowodnił, jak bardzo władze Foxa się myliły w kwestii X-Men

10 lat temu Ryan Reynolds zadebiutował jako Wade Wilson w X-Men Geneza: Wolverine, ale film spotkał się z falą krytyki. Fani nie mogli wybaczyć m.in. zszycia ust Deadpoolowi w trzecim akcie. Po tej porażce Fox postawił na reboot X-Men: Pierwsza klasa z nową obsadą, a szansa na prawdziwie komiksową wersję Deadpoola stała się jeszcze bardziej odległa.

Na prawdziwy debiut Wade’a Wilsona trzeba było czekać aż do 2016 roku – siedem lat po zawodzie X-Men Geneza: Wolverine. Jak podkreśla ComicBook.com, film powstał dopiero po tym, jak wyciek testowego materiału wideo i jego viralowy sukces przekonały Foxa do realizacji projektu. Kiedy Deadpool trafił do kin 12 lutego 2016, od razu stało się jasne, że studio powinno było podjąć decyzję dużo wcześniej. Film zarobił 132,4 mln dolarów w pierwszy weekend w USA i ostatecznie 782,8 mln na całym świecie, ustanawiając nowe rekordy dla X-Men.