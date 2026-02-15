Zaloguj się lub Zarejestruj

Dokładnie 10 lat temu Deadpool udowodnił, jak bardzo władze Foxa się myliły w kwestii X-Men

Jakub Piwoński
2026/02/15 13:40
Deadpool zmienił zasady gry w świecie X-Men i superbohaterskich filmów, pokazując, że filmy z kategorią R mają ogromny potencjał komercyjny.

10 lat temu Ryan Reynolds zadebiutował jako Wade Wilson w X-Men Geneza: Wolverine, ale film spotkał się z falą krytyki. Fani nie mogli wybaczyć m.in. zszycia ust Deadpoolowi w trzecim akcie. Po tej porażce Fox postawił na reboot X-Men: Pierwsza klasa z nową obsadą, a szansa na prawdziwie komiksową wersję Deadpoola stała się jeszcze bardziej odległa.

Deadpool
Deadpool

10 lat temu Deadpool zadebiutował w widowisku X-Men Geneza: Wolverine

Na prawdziwy debiut Wade’a Wilsona trzeba było czekać aż do 2016 roku – siedem lat po zawodzie X-Men Geneza: Wolverine. Jak podkreśla ComicBook.com, film powstał dopiero po tym, jak wyciek testowego materiału wideo i jego viralowy sukces przekonały Foxa do realizacji projektu. Kiedy Deadpool trafił do kin 12 lutego 2016, od razu stało się jasne, że studio powinno było podjąć decyzję dużo wcześniej. Film zarobił 132,4 mln dolarów w pierwszy weekend w USA i ostatecznie 782,8 mln na całym świecie, ustanawiając nowe rekordy dla X-Men.

Sukces Deadpoola otworzył drogę kolejnym filmom – Deadpool 2 zarobił 786,3 mln dolarów, a Deadpool & Wolverine osiągnął 1,3 mld, stając się jednym z nielicznych hitów z kategorią R, które przekroczyły miliard. Filmy te udowodniły, że wysokobudżetowe projekty dla dorosłych mogą przynosić ogromne zyski i inspirować całą branżę. Po sukcesie Deadpoola powstały takie projekty jak Logan, Joker czy Ptaki nocy, pokazujące, że komiksowe kino z kategorią R ma ogromny potencjał.

Deadpool pozostaje jedną z najbardziej rozpoznawalnych i dochodowych postaci Marvela, a kolejny film jest już tylko formalnością. Warto też przypomnieć, że niedawno minęła rocznica debiutu tej postaci w komiksie. Okazuje się, że komiksowy debiut Deadpoola, który miał być tylko parodią, także minął się z założeniami twórców, a postać zaczęła funkcjonować w świecie Marvel własnym życiem. Kradnąc serca fanów.

Źródło:https://comicbook.com/movies/feature/10-years-ago-today-deadpool-proved-how-wrong-fox-was-about-the-x-men-franchise/

Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy z otwartym podejściem do kina i popkultury. Science fiction w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




