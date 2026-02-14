Zaginiony film z Kapitanem Ameryką w roli głównej, powstały za arabskie miliony, w końcu może ujrzeć światło dzienne

Po latach problemów produkcyjnych i zmian reżyserów Desert Warrior wreszcie trafi do kin dzięki Vertical. Na iformację o polskiej premierze musmy jeszcze poczekać.

Po pięciu latach chaosu produkcyjnego i zakulisowych problemów Desert Warrior wreszcie ma szansę trafić na ekrany. Film, finansowany głównie przez Arabię Saudyjską i dysponujący absurdalnym budżetem 150 milionów dolarów, został przejęty przez niezależne studio Vertical, które planuje premierę wiosną 2026 roku. To historyczne przedsięwzięcie, w którym występują Anthony Mackie, Aiysha Hart i Ben Kingsley, miało być pierwszym dużym hollywoodzkim eposem powstałym w Arabii Saudyjskiej.

Desert Warrior – w roli głównej Anthony Mackie

Film, wyreżyserowany pierwotnie przez Rupert Wyatt (Geneza planety małp), borykał się z dramatycznymi problemami: spory o ton i tempo opowieści, ekstremalny upał na pustyni, konflikt kulturowy przy adaptacji przedislamskiej historii Bliskiego Wschodu oraz wątpliwości amerykańskich studiów co do zachodniego zespołu twórczego. Wyatt zrezygnował w kwietniu 2023 roku, a montażysta Kelley Dixon (Czarna Pantera: Wakanda Forever) przejął projekt, wprowadzając dialogi i przekształcając pierwotną wizję.