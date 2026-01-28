Czy Deadpool 4 powstanie? Decyzja miała już zapaść

Od premiery Deadpool & Wolverine już niedługo miną dwa lata. Nic więc dziwnego, że fani powoli zaczynają wyglądać czwartej części przygód pyskatego najemnika.

Główny zainteresowany, Ryan Raynolds, jeszcze jakiś czas temu nie był do końca przekonany do pracy nad kolejnym Deadpoolem. Niemniej miało się to zmienić. Ryan Raynolds skupia się na Deadpool 4? Jak donosi serwis Puck, Deadpool 4 miał znaleźć się na tapecie. Sam Raynolds zaś ma “w mądry sposób” skupiać się na kolejnym filmie z Wadem Wilsonem w roli głównej. To jednak na razie wszystko. Nie znamy choćby szczątkowych elementów fabuły ani też nie wiemy, w jakie okienko pod kątem premiery produkcja miałaby celować. Ba, nie wiemy nawet, czy omawiane doniesienia są prawdą.

Kanadyjski aktor jeszcze niedawno odżegnywał się od pytań o czwartego Deadpoola. – O Boże, nie. Moja żona i dzieci by ode mnie odeszły. A nie mam podpisanych z nimi żadnych intercyz. Byłbym spłukany przez duże S i wtedy prawdopodobnie faktycznie musiałby zrobić Deadpoola 4, bo potrzebowałbym pieniędzy – odpowiadał żartobliwie na pytania 49-latek.

Trudno jednak zakładać, że czwarty film nigdy nie powstanie. Nie po tym, jak ogromnym sukcesem kasowym okazał się Deadpool & Wolverine. Produkcja z udziałem Raynoldsa oraz powracającego do swojej ikonicznej roli Hugh Jackmana na całym świecie zarobiła 1,3 miliarda dolarów. Tym samym stała się ona najbardziej dochodowym filmem z kategorią wiekową R w historii. Wielu zadaje sobie również pytanie, czy Deadpool pojawi się w nadchodzącym Avengers: Doomsday. Przypomnijmy, że wraz z D&W pyskaty najemnik stał się częścią Marvel Cinematic Universe, w samym filmie nie brakowało zaś nawiązań do MCU. Stało się tak choćby poprzez np. granego przez Chrisa Hemswortha Thora czy też Channinga Tatuma w roli Gambita, którego akurat w nadchodzących Avengersach faktycznie zobaczymy.

Maciej Petryszyn Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

