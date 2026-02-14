Nadchodzi rola życia Jasona Stathama

Jason Statham wcieli się w… Jasona Stathama. Tak, dobrze przeczytaliście – gwiazdor kina akcji zagra siebie w nowym filmie Jason Statham Stole My Bike, którego reżyserią zajmie się specjalista od kina sensacyjnego – David Leitch, znany z takich hitów jak John Wick, Deadpool 2 czy współpracy z Stathamem przy Szybcy i wściekli: Hobbs i Shaw.

O samym filmie na razie niewiele wiadomo, bo został jedynie zapowiedziany podczas trwających właśnie targów trwającego festiwalu w Berlinie. Szczegóły fabuły są więc tajemnicą, ale wiadomo, że Statham wcieli się w globalną ikonę kina akcji. Scenariusz napisała Alison Flierl, znana m.in. z seriali BoJack Horseman i Szkoła rocka.