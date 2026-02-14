Nadchodzi rola życia Jasona Stathama

Gwiazdor kina akcji zagra… samego siebie. U reżysera Johna Wicka.
Jason Statham wcieli się w… Jasona Stathama. Tak, dobrze przeczytaliście – gwiazdor kina akcji zagra siebie w nowym filmie Jason Statham Stole My Bike, którego reżyserią zajmie się specjalista od kina sensacyjnego – David Leitch, znany z takich hitów jak John Wick, Deadpool 2 czy współpracy z Stathamem przy Szybcy i wściekli: Hobbs i Shaw.
O samym filmie na razie niewiele wiadomo, bo został jedynie zapowiedziany podczas trwających właśnie targów trwającego festiwalu w Berlinie. Szczegóły fabuły są więc tajemnicą, ale wiadomo, że Statham wcieli się w globalną ikonę kina akcji. Scenariusz napisała Alison Flierl, znana m.in. z seriali BoJack Horseman i Szkoła rocka.
Budżet produkcji wyniesie 80 milionów dolarów, a w filmie nie zabraknie spektakularnych scen akcji charakterystycznych dla filmów Leitcha. Film przygotowywany jest z myślą o widzach w kategorii PG-13. Zdjęcia ruszą już w maju 2026 roku. David Leitch, którego ostatnie filmy to m.in. Atomic Blonde, Bullet Train czy Kaskader, ponownie łączy tu siły z aktorem, którego styl walki i ekranowa charyzma stały się jego znakiem rozpoznawczym.
Projekt Jason Statham Stole My Bike już teraz zapowiada się jako jedna z najbardziej oryginalnych pozycji w jego karierze. Brzmi jak połączenie autoironii, widowiskowej akcji i gwiazdorskiego ego w jednym.
Obecnie Stathama można oglądać w kinach w filmie Samotnik. Film opowiada historię byłego agenta specjalnego, który po tragicznych wydarzeniach w przeszłości żyje w izolacji, próbując uciec od swojej dawnej roli. Gdy jego spokojne życie zostaje zakłócone przez niebezpiecznych przeciwników, zmuszony jest wrócić do akcji.
