Robert Downey Jr. wybrał idealny moment, by pokazać nowe spojrzenie na Doktora Dooma przed premierą Avengers: Doomsday. Po latach wcielania się w Tony’ego Starka/Iron Mana w filmach Marvela, tym razem aktor zmierzy się z rolą złoczyńcy, a jego postać dotychczas pozostawała tajemnicą – jedyny krótki fragment pojawił się w scenie po napisach filmu Fantastyczna 4: Pierwsze kroki. Wszystko jednak wskazuje na to, że aktor zrobi wszystko, by być antagonistą lubianym przez widzów.

Robert Downey Jr. jako Doktor Doom w walentynkowym nastroju

Na Instagramie Downey opublikował zabawne, walentynkowe grafiki związane z Doomem. W jednej z nich czekoladki mają kształt maski Doktora Dooma, a napis „Valentine’s” przekreślono, tworząc „Happy Doomsday!”. W kolejnej Doom trzyma bukiet kwiatów, z których sześć przypomina jego twarz. W trzecim obrazie bohater serwuje sobie… orzeszkowy przysmak w hołdzie Iron Manowi. Ostatnie zdjęcie pokazuje tatuaż w kształcie serca z imieniem „Suzie” – nawiązanie do Sue Storm (Vanessa Kirby). To sugestia nadchodzącego, romantyczego wątku, czy może niespełnionej miłości?