Robert Downey Jr. jako Doktor Doom w walentynkowym nastroju

Jakub Piwoński
2026/02/15 16:30
Bo Doktor Doom też może być zakochany.

Robert Downey Jr. wybrał idealny moment, by pokazać nowe spojrzenie na Doktora Dooma przed premierą Avengers: Doomsday. Po latach wcielania się w Tony’ego Starka/Iron Mana w filmach Marvela, tym razem aktor zmierzy się z rolą złoczyńcy, a jego postać dotychczas pozostawała tajemnicą – jedyny krótki fragment pojawił się w scenie po napisach filmu Fantastyczna 4: Pierwsze kroki. Wszystko jednak wskazuje na to, że aktor zrobi wszystko, by być antagonistą lubianym przez widzów.

Na Instagramie Downey opublikował zabawne, walentynkowe grafiki związane z Doomem. W jednej z nich czekoladki mają kształt maski Doktora Dooma, a napis „Valentine’s” przekreślono, tworząc „Happy Doomsday!”. W kolejnej Doom trzyma bukiet kwiatów, z których sześć przypomina jego twarz. W trzecim obrazie bohater serwuje sobie… orzeszkowy przysmak w hołdzie Iron Manowi. Ostatnie zdjęcie pokazuje tatuaż w kształcie serca z imieniem „Suzie” – nawiązanie do Sue Storm (Vanessa Kirby). To sugestia nadchodzącego, romantyczego wątku, czy może niespełnionej miłości?

Na pewno to kolejny sposób aktora na budowanie napięcia przed filmem. Warto przypomnieć, dla szerszego kontekstu, że ta promocja postaci Dooma trwa już długi. W Super Bowl aktor pokazał siebie i żonę w zielonych koszulkach Doomsday, a na Boże Narodzenie opublikował grafikę z maskami Dooma i Iron Mana zatytułowaną „Silver & Gold”. Downey Jr. nie stroni też od zabawy crossoverami – nazwał konkurencyjną premierę Diuny: Części trzeciej mianem „Dunesday” i udostępnił fanart z Doomem walczącym z piaskowym czerwiem.

Połączenie Iron Mana i Dooma w jego postach tylko podsyca spekulacje o powiązaniach Tony’ego Starka z multiversum i samym Doktorem Doomem. Choć oficjalnych informacji brak, fani już teraz wierzą, że powrót Downeya Jr. ma głębszy sens fabularny. Jedno jest pewne – jeśli w złoczyńcę wciela się lubiany aktor, trudno będzie mu nie kibicować.

Źródło:https://screenrant.com/robert-downey-jr-doctor-doom-valentines-day-images/

Popkultura
kino
Marvel
komiks
popkultura
aktor
walentynki
Robert Downey Jr.
Doktor Doom
Avengers: Doomsday
adaptacja komiksu
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy z otwartym podejściem do kina i popkultury. Science fiction w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




