Dodatkowa gra za darmo w Epic Games Store. Sklep znowu zrobił niespodziankę graczom

Epic Games Store znowu to zrobiło. Chociaż sklep najczęściej podane swoje darmowe gry na kolejny tydzień już w czwartek, to właśnie drugi raz pod rząd zdarzyło się, że kolejna gra za darmo została ujawniona na zaledwie dwa dni przed jej rozdaniem. Już wcześniej dowiedzieliśmy się, że od 20 listopada gracze odbiorą Zoeti, czyli połączenie gry strategicznej z roguelitem, a teraz Epic Games ujawniło, że już jutro użytkownicy otrzymają w prezencie również grę Godzilla Voxel Wars. Strategiczna produkcja w wokselowej grafice została wydana nieco ponad dwa lata temu, a za jej stworzenie odpowiada studio Nukenin oraz Toho.

Epic Games Store z jeszcze jedną darmową grą

W ofercie nadal dostępne są gry za darmo z poprzedniego tygodnia. Do jutra, do godziny 17:00 użytkownicy mogą odebrać Scourgebringer, Songs of Silence oraz Zero Hour.