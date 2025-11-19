Zaloguj się lub Zarejestruj

Dodatkowa gra za darmo w Epic Games Store. Sklep znowu zrobił niespodziankę graczom

Radosław Krajewski
2025/11/19 10:00
0
0

Gracze odbiorą nie jeden, ale aż dwa nowe prezenty.

Epic Games Store znowu to zrobiło. Chociaż sklep najczęściej podane swoje darmowe gry na kolejny tydzień już w czwartek, to właśnie drugi raz pod rząd zdarzyło się, że kolejna gra za darmo została ujawniona na zaledwie dwa dni przed jej rozdaniem. Już wcześniej dowiedzieliśmy się, że od 20 listopada gracze odbiorą Zoeti, czyli połączenie gry strategicznej z roguelitem, a teraz Epic Games ujawniło, że już jutro użytkownicy otrzymają w prezencie również grę Godzilla Voxel Wars. Strategiczna produkcja w wokselowej grafice została wydana nieco ponad dwa lata temu, a za jej stworzenie odpowiada studio Nukenin oraz Toho.

Epic Games Store
Epic Games Store

Epic Games Store z jeszcze jedną darmową grą

W ofercie nadal dostępne są gry za darmo z poprzedniego tygodnia. Do jutra, do godziny 17:00 użytkownicy mogą odebrać Scourgebringer, Songs of Silence oraz Zero Hour.

Kontroluj potwory Toho, ratując świat przed inwazją grzybowej zarazy Fungoidów!

Przechodź kolejne etapy, aby odkryć prawdę kryjącą się za tymi potworami-grzybami!

Pokonuj wrogów w turowym systemie walki! Im mniej tur potrzebujesz na oczyszczenie etapu, tym więcej punktów zdobędziesz!

Każdy z sześciu światów składa się z wielu etapów, które możesz pokonywać.

Na każdym etapie zmierzysz się z innymi przeciwnikami i wypróbujesz różne strategie, aby zwyciężyć. Powtarzaj etapy i staraj się zdobywać coraz więcej punktów! – czytamy w opisie gry.

GramTV przedstawia:

W Epic Gams Store wystartowały już wyprzedaże związane z Black Friday. Sklep udostępnił także nową funkcję „giftów”, dzięki której można podarować komuś w prezencie grę, zakupioną w Epic Games Store.

Źródło:https://store.epicgames.com/pl/free-games

Tagi:

Godzilla Voxel Wars
Toho
gry za darmo
Epic Games
Epic Games Store
okazja
prezent
promocja
promocje
za darmo
oferta
darmowe gry
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112