Na tę funkcję w Epic Games Store gracze czekali latami. Jest idealna na święta

Epic Games Store wreszcie umożliwił obdarzenie bliskich tytułami dostępnymi na platformie. Zaimplementowano bowiem możliwość zakupu prezentów, funkcję, która była niezwykle pożądana przez użytkowników od dawna. Ta nowość pojawia się w doskonałym momencie, tuż przed rozpoczęciem sezonu świątecznego.
Epic Games Store od momentu debiutu stał się szybko istotnym konkurentem dla innych cyfrowych sklepów. Choć EGS posiada obszerny katalog gier, usługa ta przez długi czas ustępowała Steamowi, który pozwalał na łatwe przekazywanie kodów lub kopii gier innym użytkownikom. Dzięki najnowszej aktualizacji, platforma w końcu umożliwiła to, co wydawać się mogło standardem od początku jej istnienia, stwarzając okazję do bezproblemowego zaskakiwania znajomych nowymi tytułami.
Informacja o wprowadzeniu usługi giftingu została oficjalnie przekazana za pośrednictwem wpisu na blogu Epic Games Store. Procedura zakupu upominku jest prosta: użytkownik musi wybrać grę, którą zamierza podarować, a następnie wskazać opcję „Kup jako prezent”. Konieczne jest, aby odbiorca znajdował się na liście przyjaciół Epic. Kupujący może także zdecydować, czy prezent zostanie wysłany natychmiastowo, czy też jego dostarczenie zostanie zaplanowane na późniejszy moment.
Po pomyślnym zakończeniu transakcji, adresat ma czas dwóch tygodni na zaakceptowanie otrzymanego tytułu. W przypadku, gdy prezent zostanie odrzucony przez adresata lub nie zostanie odebrany w wyznaczonym dwutygodniowym terminie, osoba kupująca automatycznie otrzyma pełny zwrot pieniędzy.
Nowa funkcjonalność obejmuje szeroki asortyment produktów dostępnych w sklepie cyfrowym. Możliwe jest kupowanie w prezencie płatnych gier, wliczając w to wybrane edycje, a także dodatki do gier oraz zestawy produktów. Wprowadzono jednak wyraźne obostrzenia dotyczące kategorii towarów, które nie kwalifikują się do przekazania w formie prezentu. Usługa prezentów nie dotyczy walut używanych w grach, subskrypcji, gier dystrybuowanych bezpłatnie, a także ofert przedsprzedażowych.
