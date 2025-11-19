Na tę funkcję w Epic Games Store gracze czekali latami. Jest idealna na święta

Epic Games Store wreszcie umożliwił obdarzenie bliskich tytułami dostępnymi na platformie. Zaimplementowano bowiem możliwość zakupu prezentów, funkcję, która była niezwykle pożądana przez użytkowników od dawna. Ta nowość pojawia się w doskonałym momencie, tuż przed rozpoczęciem sezonu świątecznego.

Epic Games Store w końcu pozwala kupować gry w prezencie. Idealnie przed świętami

Epic Games Store od momentu debiutu stał się szybko istotnym konkurentem dla innych cyfrowych sklepów. Choć EGS posiada obszerny katalog gier, usługa ta przez długi czas ustępowała Steamowi, który pozwalał na łatwe przekazywanie kodów lub kopii gier innym użytkownikom. Dzięki najnowszej aktualizacji, platforma w końcu umożliwiła to, co wydawać się mogło standardem od początku jej istnienia, stwarzając okazję do bezproblemowego zaskakiwania znajomych nowymi tytułami.