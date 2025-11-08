Epic Games Store z dodatkową darmową grą niespodzianką. Znamy tytuł bonusowego prezentu

Epic Games Store rozszerzyło swoją ofertę darmowych gier w przyszłym tygodniu. Wcześniej na stronie sklepu widniały tylko dwie pozycje, czyli ScourgeBringer oraz Songs of Silence. Teraz doszła trzeci prezent, którym jest sieciowa strzelanka Zero Hour. Produkcja właśnie w najbliższy czwartek, czyli 13 listopada, zadebiutuje w sklepie Epic Games.

Epic Games Store zaoferuje dodatkową grę za darmo

Przypomnijmy, że od minionego czwartku platforma oferuje jedną darmową grę oraz bonus do produkcji free-to-play Idle Champions of the Forgotten Realms. Wtedy też podano, że w przyszłym tygodniu użytkownicy Epic Games Store odbiorą dwie gry, ale najwyraźniej plany sklepu się zmieniły i gracze będą mogli zdobyć w prezencie również Zero Hour.