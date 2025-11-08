Epic Games Store z dodatkową darmową grą niespodzianką. Znamy tytuł bonusowego prezentu

Epic Games Store rozszerzyło swoją ofertę darmowych gier w przyszłym tygodniu. Wcześniej na stronie sklepu widniały tylko dwie pozycje, czyli ScourgeBringer oraz Songs of Silence. Teraz doszła trzeci prezent, którym jest sieciowa strzelanka Zero Hour. Produkcja właśnie w najbliższy czwartek, czyli 13 listopada, zadebiutuje w sklepie Epic Games.
Produkcja studia AttritoM7 Productions zadebiutowała we wrześniu 2024 roku, więc jest to względnie świeży tytuł. Na Steam Zero Hour zdobył bardzo pozytywne opinie od graczy i aż 80% osób poleca tę grę.
Witamy w Zero Hour – taktycznym FPS-ie z drużynową rozgrywką online, którego akcja toczy się w różnych lokacjach w Bangladeszu, odwzorowanych w rzeczywistej skali i z naciskiem na zarządzanie zasobami. Połącz siły z maksymalnie 10 graczami w intensywnych misjach kooperacyjnych lub wyrusz samotnie z 9 towarzyszami sterowanymi przez SI. Weź udział w zadaniach polegających na ratowaniu zakładników i rozbrajaniu bomb, które wymagają przemyślanej strategii w dynamicznym trybie PvP 5 na 5. Kształtuj przebieg wydarzeń, wchodząc w interakcje z bohaterami niezależnymi i realizując różnorodne cele fabularne.
Weź udział w intensywnych starciach 5v5 PvP w różnych trybach gry, takich jak rozbrajanie bomb, ratowanie zakładników czy deathmatch. Doświadcz rywalizacji dzięki rozbudowanemu rankingowi i systemowi poziomów. Dobieraj wyposażenie z rozwagą – ograniczona liczba broni i gadżetów dodaje strategicznej głębi, a po śmierci tracisz cały ekwipunek, przez co każda decyzja ma znaczenie – czytamy w oficjalnym opisie gry.
Przypomnijmy, że ta produkcja, wraz z ScourgeBringer oraz Songs of Silence dostępna będzie do odebrania w Epic Games Store od 13 listopada od godziny 17:00 czasu polskiego. Oferta potrwa przez tydzień.
