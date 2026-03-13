Zaloguj się lub Zarejestruj

Dodatek Pokemon TCG: Chaos Rising ujawniony. Znamy datę premiery

Mikołaj Berlik
2026/03/13 15:00
Zobaczyliśmy nowe Mega Ewolucje.

The Pokemon Company oficjalnie odsłoniło karty w nadchodzącym dodatku Pokemon TCG: Chaos Rising, który zadebiutuje na całym świecie 22 maja 2026 roku. Jest to jeden z najważniejszych zestawów tego roku, wprowadzający długo wyczekiwaną mechanikę Mega Ewolucji ex, zainspirowaną grą Pokemon Legends: Z-A.

Pokemon TCG: Chaos Rising
Pokemon TCG: Chaos Rising

Pokemon TCG: Chaos Rising – Mega Greninja ex i Mega Floette ex w centrum uwagi

Głównymi gwiazdami zestawu są Mega Greninja ex oraz Mega Floette ex, które otrzymały spektakularne karty typu SIR (Special Illustration Rare).

  • Mega Greninja ex posiada potężną umiejętność „Mortal Shuriken” oraz aż 350 HP, co czyni go jednym z najtrudniejszych do pokonania Pokemonów w obecnej metagrze.
  • Mega Floette ex – jej karta przedstawia zniszczenia w Lumiose City, co nawiązuje do mroczniejszego tonu nowej ery Mega Ewolucji.

W zestawie znajdziemy również Mega Pyroar ex oraz Mega Dragalge ex. Łącznie dodatek zawiera 5 kart Mega Evolution Pokemon ex oraz 5 standardowych Pokemon ex.

Data premiery Pokemon TCG: Chaos Rising została ustalona na 22 maja 2026 r. (równocześnie w Japonii i na świecie). Całość dodatku to ponad 120 kart, w tym, 11 Illustration Rare – m.in. Froakie, Fennekin i Crobat, 6 Special Illustration Rare, a także 18 kart Ultra Rare (Pokémon i Trenerzy). Chaos Rising bazuje na japońskich zestawach Nihil Zero (styczeń 2026) oraz wydanym dzisiaj, 13 marca, zestawie Ninja Spinner.

Chaos Rising jest postrzegane jako ostatni główny przystanek przed wielkimi obchodami 30-lecia marki Pokemon, które oficjalnie rozpoczęły się już w lutym (Pokemon Day 2026). Zestaw ten domyka pewien rozdział przed zapowiedzianymi na drugą połowę roku specjalnymi produktami rocznicowymi.

Zanim jednak Chaos Rising trafi na półki, gracze czekają na premierę zestawu Perfect Order (z Mega Zygarde ex), która odbędzie się już 27 marca.

Źródło:https://insider-gaming.com/pokemon-tcg-chaos-rising-set-revealed-featuring-mega-greninja/

