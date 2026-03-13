DLC 3 lata po premierze. Dave the Diver otrzyma dodatek fabularny na kilkanaście godzin

Niepozorny Dave the Diver niespodziewanie zaskarbił sobie sympatię graczy i po dziś dzień przyciąga wielu z nich.

Natomiast ci, którzy już grali, ale odpuścili, będą mieli powód, by wrócić. Nadchodzi bowiem największy jak dotąd dodatek do gry.

Dave the Diver przenosi się do dżungli

Przy okazji czwartkowego Future Game Show zapowiedziano Dave the Diver – In the Jungle. Rozszerzenie, którego zawartość dostępna będzie dopiero po ukończeniu bazowej linii fabularnej, przenosi rozgrywkę daleko poza Blue Hole. Zamiast tego tytułowy Dave i jego kompania przemierzać będą niebezpieczną dżunglę, w której znajduje się wioska Utara. To jej mieszkańcy zgłaszali tajemnicze zjawiska, którym nasz dzielny nurek będzie musiał się przyjrzeć. W efekcie przed nami, jak obiecują twórcy, ponad 10 godzin nowej opowieści, chociaż nowe będą też systemy i lokacje, które będziemy mogli zwiedzać.