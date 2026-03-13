DLC 3 lata po premierze. Dave the Diver otrzyma dodatek fabularny na kilkanaście godzin

Niepozorny Dave the Diver niespodziewanie zaskarbił sobie sympatię graczy i po dziś dzień przyciąga wielu z nich.
Natomiast ci, którzy już grali, ale odpuścili, będą mieli powód, by wrócić. Nadchodzi bowiem największy jak dotąd dodatek do gry.
Dave the Diver przenosi się do dżungli
Przy okazji czwartkowego Future Game Show zapowiedziano Dave the Diver – In the Jungle. Rozszerzenie, którego zawartość dostępna będzie dopiero po ukończeniu bazowej linii fabularnej, przenosi rozgrywkę daleko poza Blue Hole. Zamiast tego tytułowy Dave i jego kompania przemierzać będą niebezpieczną dżunglę, w której znajduje się wioska Utara. To jej mieszkańcy zgłaszali tajemnicze zjawiska, którym nasz dzielny nurek będzie musiał się przyjrzeć. W efekcie przed nami, jak obiecują twórcy, ponad 10 godzin nowej opowieści, chociaż nowe będą też systemy i lokacje, które będziemy mogli zwiedzać.
Wraz z In the Jungle pojawi się zupełnie nowy ekosystem, jakim będzie słodkowodne jezioro ukryte w dżungli. Tam napotkamy na nieznane dotychczas stworzenia, zbierzemy nowe składniki i natrafimy na tajemnicze niebezpieczeństwa fundowane nam przez starożytną podwodną cywilizację. Do tego dochodzi wspomniana Utara, gdzie będziemy mogli budować relacje z tubylcami, oraz nowa restauracja Bancho Grill. Sam szkielet zabawy pozostanie przy tym wszystkim niezmieniony, więc ci, którzy mieli już okazję ograć podstawkę, poczują się zdecydowanie jak ryba w nomen omen wodzie. Dodatek wpadnie w nasze ręce już 18 czerwca 2026.
GramTV przedstawia:
Dave the Diver to wydany w czerwcu 2023 roku tytuł, którego deweloperem i wydawcą było Mintrocket. Chociaż tytuł wydawał się niepozorny, zebrał fantastyczne recenzje. Dość powiedzieć, że średnia jego ocen na Metacriticu to 90 na 100 w wersji PC oraz 88 na 100 w wersji na Nintendo Switch. Ponadto gra ukazała się też na komputerach z systemem macOS oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S i Nintendo Switch 2. Udało jej się również zgarnąć wyróżnienia podczas nagród The Steam Awards 2023 oraz 20th British Academy Games Awards 2024.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!