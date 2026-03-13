DLC 3 lata po premierze. Dave the Diver otrzyma dodatek fabularny na kilkanaście godzin

Maciej Petryszyn
2026/03/13 17:40
Niepozorny Dave the Diver niespodziewanie zaskarbił sobie sympatię graczy i po dziś dzień przyciąga wielu z nich.

Natomiast ci, którzy już grali, ale odpuścili, będą mieli powód, by wrócić. Nadchodzi bowiem największy jak dotąd dodatek do gry.

Dave the Diver – In the Jungle
Dave the Diver przenosi się do dżungli

Przy okazji czwartkowego Future Game Show zapowiedziano Dave the Diver – In the Jungle. Rozszerzenie, którego zawartość dostępna będzie dopiero po ukończeniu bazowej linii fabularnej, przenosi rozgrywkę daleko poza Blue Hole. Zamiast tego tytułowy Dave i jego kompania przemierzać będą niebezpieczną dżunglę, w której znajduje się wioska Utara. To jej mieszkańcy zgłaszali tajemnicze zjawiska, którym nasz dzielny nurek będzie musiał się przyjrzeć. W efekcie przed nami, jak obiecują twórcy, ponad 10 godzin nowej opowieści, chociaż nowe będą też systemy i lokacje, które będziemy mogli zwiedzać.

Wraz z In the Jungle pojawi się zupełnie nowy ekosystem, jakim będzie słodkowodne jezioro ukryte w dżungli. Tam napotkamy na nieznane dotychczas stworzenia, zbierzemy nowe składniki i natrafimy na tajemnicze niebezpieczeństwa fundowane nam przez starożytną podwodną cywilizację. Do tego dochodzi wspomniana Utara, gdzie będziemy mogli budować relacje z tubylcami, oraz nowa restauracja Bancho Grill. Sam szkielet zabawy pozostanie przy tym wszystkim niezmieniony, więc ci, którzy mieli już okazję ograć podstawkę, poczują się zdecydowanie jak ryba w nomen omen wodzie. Dodatek wpadnie w nasze ręce już 18 czerwca 2026.

Dave the Diver to wydany w czerwcu 2023 roku tytuł, którego deweloperem i wydawcą było Mintrocket. Chociaż tytuł wydawał się niepozorny, zebrał fantastyczne recenzje. Dość powiedzieć, że średnia jego ocen na Metacriticu to 90 na 100 w wersji PC oraz 88 na 100 w wersji na Nintendo Switch. Ponadto gra ukazała się też na komputerach z systemem macOS oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S i Nintendo Switch 2. Udało jej się również zgarnąć wyróżnienia podczas nagród The Steam Awards 2023 oraz 20th British Academy Games Awards 2024.

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

