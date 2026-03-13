Borderlands 4 nie zwalnia. Nowa postać i wielki Story Pack jeszcze w tym miesiącu

Pół roku po premierze Borderlands 4 otrzyma już niedługo pierwsze fabularne rozszerzenie. Poznaliśmy datę jego premiery, a także zawartość.

Nadchodzi Maniaczka Ellie i Skarbiec Potępionych (po angielsku Mad Ellie and the Vault of the Damned). Bo taką właśnie nazwę otrzymał Pakiet Fabularny 1. Maniaczka Ellie, H4-JS i Szepczący Lodowiec w fabularnym rozszerzenie Borderlands 4 W ramach rozszerzenia do Borderlands 4 otrzymamy m.in. dostęp do nowego Vault Huntera znanego jako H4-JS (ang. C4SH). Mowa tutaj o CasinoBocie, który wszedł w posiadanie magicznej talii kart – dzięki niej zyskał on nieziemskie moce. To skłoniło go zaś, by opuścić bezpieczne otoczenie i rzucić się w wir niebezpieczeństw. H4-JS jest jednym z dwóch nowych bohaterów, do których otrzymamy dostęp w ramach płatnych dodatków i z jego pomocą możemy bez problemu przejść całą podstawową kampanię fabularną. To oznacza, że będziemy mogli też skorzystać z jego specjalnej umiejętności, jakąś jest rzucenie losową kartą i uwolnienie w ten sposób potężnego zaklęcia. Więcej 16 marca, bo właśnie wtedy zobaczymy pokaz rozgrywki z nowym Vault Hunterem.

Pakiet Fabularny 1 wprowadzi też do Borderlands 4 nowy region. Na Kairos odwiedzimy teraz mroźny Szepczący Lodowiec, gdzie zaimplementowano m.in. mechanikę World Boss. Dzięki niej będziemy mogli poprzez eldritchowe drzewa przenieść się do innego wymiaru, by tam stawić czoła jednemu z losowych bossów. W trakcie fabuły spotkamy wiele znanych postaci – nie tylko Moxxi i jej córkę, tytułową Ellie, ale również Mancubusa, Pickle’a czy Crazy Earla. Dostęp do nowej mapy zyskamy po misji A Lot to Process w Fadefields, aczkolwiek przed udaniem się na lodowe pustkowia warto jest wbić przynajmniej 13 poziom.

Inne nowości to m.in. 3 perłowe bronie, 18 sztuk legendarnego łupu, 28 nowych przedmiotów kosmetycznych, 16 minibossów, 2 duzi bossowie oraz nowe rodzaj oponentów. Pakiet Fabularny 1: Maniaczka Ellie i Skarbiec Potępionych dostępne będzie już 26 marca, a wraz dodatkiem wypuszczona zostanie również duża aktualizacja, wprowadzająca wspólną progresję. Rozszerzenie możemy nabyć osobno, aczkolwiek znajduje się ono również w pakiecie Vault Hunter Pack oraz w Borderlands 4 w wersji Super Deluxe Edition. Jest to jeden z dwóch zaplanowanych do B4 Pakietów Fabularnych.

Maciej Petryszyn Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

