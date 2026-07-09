Po 26 latach Counter-Strike doczekał się nowego wybuchu bomby. Dla graczy efekt jest „przerażający”

Fani są jednak zadowoleni ze zmiany.

Valve uruchomiło 5. sezon w Counter-Strike 2, a najważniejszą nowością aktualizacji nie jest wcale sama rotacja map. Studio wprowadziło dużą zmianę w działaniu bomby C4, która może zauważalnie wpłynąć na każdą rundę rozgrywaną w trybie podkładania ładunku. Counter-Strike 2 – po raz pierwszy w serii zmieniono wybuch bomby Do tej pory obrażenia od wybuchu były liczone w prostszy sposób. Gra brała pod uwagę przede wszystkim odległość od centrum eksplozji, a sam zasięg działał jak okrąg wokół bomby. Po aktualizacji system został przebudowany tak, aby wybuch rozchodził się w formie fali uderzeniowej. Oznacza to, że ściany, narożniki oraz układ konkretnej mapy mają teraz realny wpływ na to, ile obrażeń otrzyma gracz.

Nowy model obrażeń opiera się na danych przygotowanych wcześniej dla geometrii każdej oficjalnej mapy. W praktyce fala eksplozji rozchodzi się od miejsca podłożenia ładunku, a przeszkody mogą ją osłabiać lub zatrzymywać. Valve chce w ten sposób odejść od sytuacji, w których wynik był zależny wyłącznie od prostej odległości od bomby. Wczytywanie ramki mediów. Zmiana może mieć duże znaczenie dla końcówek rund. Gracz stojący blisko bomby nie zawsze będzie bezpieczny tylko dlatego, że znajduje się za ścianą. Z drugiej strony, w niektórych pozycjach, które wcześniej oznaczały pewną śmierć, będzie można przeżyć, jeżeli fala uderzeniowa zostanie odpowiednio osłabiona przez otoczenie. To szczególnie ważne przy retake’ach, obronie podłożonej bomby i ucieczkach po wygranym starciu na bombsite’cie. Valve dodało również podgląd ryzyka przed detonacją. Gra ma pokazywać graczom szansę na przeżycie wybuchu, a pasek zdrowia zasygnalizuje przewidywane obrażenia. Dzięki temu decyzja, czy zostać przy bombie, spróbować rozbrojenia, czy ratować broń, powinna być bardziej czytelna. To jedna z największych zmian w mechanice bomby od czasów pierwszego Counter Strike’a z 2000 roku. Wcześniej CS2 mocno odświeżyło chociażby granaty dymne, które dzięki fizyce Source 2 reagują na pociski i eksplozje. Teraz podobnie fundamentalna przebudowa dotyka samego serca trybu bombowego.

GramTV przedstawia:

Wśród graczy zaczęły się dyskusje wokół nowej animacji wybuchu bomby, która wpływa również na samą rozgrywkę. Wielu fanów zadowolonych jest ze zmian, ale nie brakuje również głosów, że nowa animacja jest “przerażająca”. Aktualizacja przynosi także zmianę w turniejowej puli map. Cache zastępuje Overpass w Active Duty, co oznacza ważną roszadę dla graczy oraz sceny esportowej. Oprócz tego Valve wprowadziło pięć map społeczności. Boulder, Fachwerk i Shelter trafiły do trybów Competitive, Casual oraz Deathmatch, natomiast Debris i El Dorado pojawiły się w Wingmanie. Na tym lista zmian się nie kończy. W grze pojawiły się nowe kolekcje broni i naklejek, a Valve ograniczyło koszt wydajnościowy wyświetlania tabeli wyników. Wcześniej jej otwarcie potrafiło mocno obniżyć liczbę klatek na sekundę, więc dla części graczy może to być bardzo odczuwalna poprawka jakości życia. Deweloperzy zaktualizowali również kod silnika do nowszej wersji Source 2 oraz wprowadzili mniejsze poprawki na Cache, Dust2 i Inferno. Mimo wielu dodatkowych nowości to właśnie przebudowany wybuch C4 zapowiada się na zmianę, która najmocniej wpłynie na codzienną rozgrywkę w CS2.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.