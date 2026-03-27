Zaloguj się lub Zarejestruj

Do stworzenia Battlefield 6 użyto wielu narzędzi AI. Skróciło to prace o wiele tygodni

Mikołaj Berlik
2026/03/27 11:00
0
0

Sztuczna inteligencja jest już używana w grach na dużą skalę.

Wygląda na to, że za spektakularnym sukcesem technologicznym najnowszego Battlefielda stoi nie tylko armia deweloperów, ale i zaawansowane algorytmy. Electronic Arts, goniąc za terminami i rosnącymi kosztami produkcji, postawiło na szerokie wykorzystanie sztucznej inteligencji, by zoptymalizować proces tworzenia postaci.

Battlefield 6: AI skróciło tygodnie pracy do godzin – EA ujawnia kulisy produkcji

Według zestawienia innowacyjnych firm serwisu Fast Company na rok 2026, Electronic Arts znalazło się w czołówce dzięki sprytnemu wykorzystaniu narzędzi AI przy tworzeniu Battlefield 6. Technologie te pozwoliły na błyskawiczne generowanie animacji twarzy i modeli postaci, co znacząco przyspieszyło premierę gry pod koniec 2025 roku.

Kluczowe narzędzia wykorzystane przez DICE i EA to:

  • Voice2Face – system typu speech-to-animation, który automatycznie zamienia nagrane dialogi w wysokiej jakości animacje ruchu warg. Technologia ta posłużyła do przygotowania wstępnych szkiców wszystkich przerywników filmowych, a aż 30% finalnych animacji mowy w grze to bezpośrednie dzieło algorytmu.
  • FaceRig + Maya/Flow – te narzędzia pozwoliły na drastyczne skrócenie czasu tworzenia modeli twarzy. Proces, który wcześniej zajmował grafikom około 2 tygodni, został skrócony do zaledwie kilku godzin.

GramTV przedstawia:

Co ciekawe, mimo tak szerokiego zastosowania AI, na karcie gry na Steamie wciąż brakuje oficjalnej informacji o wykorzystaniu tych technologii, co jest obecnie wymogiem platformy Valve.

Battlefield 6 został wydany 10 października 2025 roku. Tytuł jest dostępny na PC, Xbox Series X/S i PlayStation 5. Ostatnio informowaliśmy, że twórcy gry planują bardziej słuchać się swoich graczy. Dowiedzieliśmy się również o zwolnieniach w studiach stojących za serią.

Źródło:https://insider-gaming.com/battlefield-6-devs-used-multiple-ai-tools-during-development/

Tagi:

News
Electronic Arts
EA
strzelanka
Battlefield
sztuczna inteligencja
Battlefield 6
AI
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112