Do stworzenia Battlefield 6 użyto wielu narzędzi AI. Skróciło to prace o wiele tygodni

Sztuczna inteligencja jest już używana w grach na dużą skalę.

Wygląda na to, że za spektakularnym sukcesem technologicznym najnowszego Battlefielda stoi nie tylko armia deweloperów, ale i zaawansowane algorytmy. Electronic Arts, goniąc za terminami i rosnącymi kosztami produkcji, postawiło na szerokie wykorzystanie sztucznej inteligencji, by zoptymalizować proces tworzenia postaci.

Battlefield 6: AI skróciło tygodnie pracy do godzin – EA ujawnia kulisy produkcji

Według zestawienia innowacyjnych firm serwisu Fast Company na rok 2026, Electronic Arts znalazło się w czołówce dzięki sprytnemu wykorzystaniu narzędzi AI przy tworzeniu Battlefield 6. Technologie te pozwoliły na błyskawiczne generowanie animacji twarzy i modeli postaci, co znacząco przyspieszyło premierę gry pod koniec 2025 roku.