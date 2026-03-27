Do stworzenia Battlefield 6 użyto wielu narzędzi AI. Skróciło to prace o wiele tygodni

Sztuczna inteligencja jest już używana w grach na dużą skalę.
Wygląda na to, że za spektakularnym sukcesem technologicznym najnowszego Battlefielda stoi nie tylko armia deweloperów, ale i zaawansowane algorytmy. Electronic Arts, goniąc za terminami i rosnącymi kosztami produkcji, postawiło na szerokie wykorzystanie sztucznej inteligencji, by zoptymalizować proces tworzenia postaci.
Battlefield 6: AI skróciło tygodnie pracy do godzin – EA ujawnia kulisy produkcji
Według zestawienia innowacyjnych firm serwisu Fast Company na rok 2026, Electronic Arts znalazło się w czołówce dzięki sprytnemu wykorzystaniu narzędzi AI przy tworzeniu Battlefield 6. Technologie te pozwoliły na błyskawiczne generowanie animacji twarzy i modeli postaci, co znacząco przyspieszyło premierę gry pod koniec 2025 roku.
Kluczowe narzędzia wykorzystane przez DICE i EA to:
Voice2Face – system typu speech-to-animation, który automatycznie zamienia nagrane dialogi w wysokiej jakości animacje ruchu warg. Technologia ta posłużyła do przygotowania wstępnych szkiców wszystkich przerywników filmowych, a aż 30% finalnych animacji mowy w grze to bezpośrednie dzieło algorytmu.
FaceRig + Maya/Flow – te narzędzia pozwoliły na drastyczne skrócenie czasu tworzenia modeli twarzy. Proces, który wcześniej zajmował grafikom około 2 tygodni, został skrócony do zaledwie kilku godzin.
Co ciekawe, mimo tak szerokiego zastosowania AI, na karcie gry na Steamie wciąż brakuje oficjalnej informacji o wykorzystaniu tych technologii, co jest obecnie wymogiem platformy Valve.
