Nowe Gwiezdne wojny coraz bliżej premiery. Gra została oceniona, a dzięki temu poznaliśmy nowe szczegóły

Fani Gwiezdnych wojen mogą szykować się na kolejną dużą premierę. Bit Reactor i Electronic Arts nie ujawnili jeszcze dokładnej daty debiutu Star Wars: Zero Company, ale najnowsze klasyfikacje wiekowe w kilku regionach świata sugerują, że premiera jest już bardzo blisko.
Star Wars: Zero Company – nowa gra z Gwiezdnych wojen ma zadebiutować jeszcze w tym roku
W ostatnich tygodniach wokół gry zaczęło dziać się coraz więcej. Oficjalna strona internetowa została zaktualizowana i przygotowana pod zamówienia przedpremierowe, a produkcja otrzymała dodatkowe opcje dodawania do list życzeń. 4 maja studio Bit Reactor opublikowało wpis z okazji święta fanów Gwiezdnych wojen, pisząc: „Happy May the 4th from Bit Reactor! We’ll see you soon”.
Najważniejszym sygnałem okazały się jednak klasyfikacje wiekowe. 5 maja brazylijskie Ministerstwo Sprawiedliwości i Bezpieczeństwa Publicznego przyznało grze kategorię 14+, uznając ją za nieodpowiednią dla dzieci poniżej czternastego roku życia ze względu na obecność przemocy.
Wcześniej, już w kwietniu, tytuł został sklasyfikowany w Australia. Produkcja otrzymała oznaczenie M z powodu dojrzałych motywów i przemocy o umiarkowanym natężeniu, a także łagodnego wulgaryzmu. W klasyfikacji pojawiła się również informacja o zakupach w grze.
To właśnie australijskie dokumenty ujawniły nowy szczegół dotyczący fabuły. Historia w Star Wars: Zero Company ma rozciągać się od czasów Wojnami klonów aż po początki Galaktycznego Imperium. Oznacza to, że gracze zobaczą okres przejściowy pomiędzy upadkiem Republiki a narodzinami Imperium.
Kolejne informacje dostarczyła klasyfikacja w Korei Południowej, opublikowana 30 kwietnia. Gra otrzymała tam kategorię 15+. Uzasadnienie wskazuje na realistyczne przedstawienie przemocy, w tym użycia broni i eksplozji, oraz obecność wulgaryzmów i slangu podczas rozgrywki.
Kiedy możemy spodziewać się premiery? Zazwyczaj od momentu przyznania klasyfikacji wiekowej do debiutu gry mija od trzech do pięciu miesięcy. W przypadku Star Wars: Zero Company sugeruje to okres od sierpnia do października 2026 roku.
Warto pamiętać, że są to jedynie szacunki i harmonogram może jeszcze ulec zmianie. Niewykluczone jednak, że nowe materiały z gry zobaczymy podczas Summer Game Fest 2026, które odbędzie się za niespełna miesiąc.
