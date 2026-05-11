Nowe Gwiezdne wojny coraz bliżej premiery. Gra została oceniona, a dzięki temu poznaliśmy nowe szczegóły

Premiera ma odbyć się jeszcze w tym roku.

Fani Gwiezdnych wojen mogą szykować się na kolejną dużą premierę. Bit Reactor i Electronic Arts nie ujawnili jeszcze dokładnej daty debiutu Star Wars: Zero Company, ale najnowsze klasyfikacje wiekowe w kilku regionach świata sugerują, że premiera jest już bardzo blisko. Star Wars: Zero Company – nowa gra z Gwiezdnych wojen ma zadebiutować jeszcze w tym roku W ostatnich tygodniach wokół gry zaczęło dziać się coraz więcej. Oficjalna strona internetowa została zaktualizowana i przygotowana pod zamówienia przedpremierowe, a produkcja otrzymała dodatkowe opcje dodawania do list życzeń. 4 maja studio Bit Reactor opublikowało wpis z okazji święta fanów Gwiezdnych wojen, pisząc: „Happy May the 4th from Bit Reactor! We’ll see you soon”.

Najważniejszym sygnałem okazały się jednak klasyfikacje wiekowe. 5 maja brazylijskie Ministerstwo Sprawiedliwości i Bezpieczeństwa Publicznego przyznało grze kategorię 14+, uznając ją za nieodpowiednią dla dzieci poniżej czternastego roku życia ze względu na obecność przemocy. Wcześniej, już w kwietniu, tytuł został sklasyfikowany w Australia. Produkcja otrzymała oznaczenie M z powodu dojrzałych motywów i przemocy o umiarkowanym natężeniu, a także łagodnego wulgaryzmu. W klasyfikacji pojawiła się również informacja o zakupach w grze. To właśnie australijskie dokumenty ujawniły nowy szczegół dotyczący fabuły. Historia w Star Wars: Zero Company ma rozciągać się od czasów Wojnami klonów aż po początki Galaktycznego Imperium. Oznacza to, że gracze zobaczą okres przejściowy pomiędzy upadkiem Republiki a narodzinami Imperium.

GramTV przedstawia:

Kolejne informacje dostarczyła klasyfikacja w Korei Południowej, opublikowana 30 kwietnia. Gra otrzymała tam kategorię 15+. Uzasadnienie wskazuje na realistyczne przedstawienie przemocy, w tym użycia broni i eksplozji, oraz obecność wulgaryzmów i slangu podczas rozgrywki. Wczytywanie ramki mediów. Kiedy możemy spodziewać się premiery? Zazwyczaj od momentu przyznania klasyfikacji wiekowej do debiutu gry mija od trzech do pięciu miesięcy. W przypadku Star Wars: Zero Company sugeruje to okres od sierpnia do października 2026 roku. Ponieważ Star Wars: Galactic Racer ma zadebiutować 6 października, najbardziej prawdopodobnym terminem wydania Zero Company wydają się sierpień lub wrzesień. Oznacza to, że miłośnicy Gwiezdnych wojen mogą liczyć na wyjątkowo intensywną drugą połowę roku, zwłaszcza że w tym samym czasie zadebiutuje również drugi sezon Ahsoka. Warto pamiętać, że są to jedynie szacunki i harmonogram może jeszcze ulec zmianie. Niewykluczone jednak, że nowe materiały z gry zobaczymy podczas Summer Game Fest 2026, które odbędzie się za niespełna miesiąc.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.