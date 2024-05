Do Redfall zmierzał tryb offline i nowe postacie. Microsoft miał jednak inny plan

Arkane Austin pracowało również nad nową zawartością do Redfall. IGN informuje, że jesienią 2024 roku – w okolicach Halloween – posiadacze przepustki bohatera wchodzącej w skład edycji „Odgryź się” mieli otrzymać dwie nowe postacie. Deweloperzy nie zdążyli jednak zrealizować swoich planów.

Na koniec przypomnijmy, że Redfall zadebiutowało w maju 2023 roku na PC i Xbox Series X/S. Wspomniana produkcja dostępna jest również w bibliotece Xbox Game Pass. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat gry Arkane Austin, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Redfall – a rano po wampirach zostaje tylko popiół…