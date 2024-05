Microsoft zamyka 4 studia należące do Bethesdy. W tym twórców Redfalla i Hi-Fi Rush

Zwolnienia w branży gier nie mają końca. Bloomberg i IGN właśnie poinformowały, że Microsoft zamknął cztery studia deweloperskie wchodzące w skład Bethesdy. Gigant z Redmond zakończył działalność m.in. Arkane Austin, czyli twórców Redfall oraz Tango Gameworks, którzy stworzyli dwie części The Evil Within oraz jeden z najbardziej niespodziewanych hitów ubiegłego roku, czyli Hi-Fi Rush.

Microsoft zamyka studia odpowiedzialne za Redfalla i The Evil Within

Łącznie cztery studia deweloperskie odchodzą do historii, a do dwóch wcześniej podanych dołączyło Alpha Dog Studios, twórcy mobilnego Mighty Doom oraz Roundhouse Studios, twórcy oryginalnego Preya (wtedy działającego pod szyldem Human Head Studios), którzy ostatnio pomagali przy Redfallu. Pracownicy Roundhouse Studios znajdą pracę w ZeniMax Online Studios, które aktywnie rozwija The Elder Scrolls Online.