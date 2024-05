Były szef Blizzarda broni Phila Spencera. „Cierpi tak samo, jak wszyscy inni”

Nie próbuję bronić podjętych decyzji. Myślę, że wszyscy znajdujemy się w sytuacjach, które są trudne i nieoczekiwane (z pewnością tak było w moim przypadku). To część pracy, podobnie jak odpowiedzialność za wyniki. Ale [Spencer – przyp. red.] jest dobrym człowiekiem i bardzo dba o proces twórczy i deweloperów. To moje doświadczenie z pierwszej ręki, ponieważ blisko z nim współpracowałem przez ponad 8 lat i znałem go od ponad 24 lat – napisał Ybarra.