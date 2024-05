The Division Heartland anulowane. Darmowa strzelanka Ubisoftu trafiła do kosza

Francuska firma zamierza skupić się na rozwoju XDefiant i Rainbow Six Siege.

Pod koniec listopada The Division Heartland otrzymało klasyfikację wiekową. Wiele wskazywało na to, że prace nad darmową strzelanką zmierzają ku końcowi, a Ubisoft ujawni jej datę premiery. Tymczasem okazuje się, że graczom nie będzie dane zapoznać się ze wspomnianą produkcją. Francuska firma zdecydowała się bowiem anulować swoją grę.

Ubisoft rezygnuje z dalszych prac nad The Division Heartland. Gra została anulowana

Wiadomość o anulowaniu The Division Heartland została przekazana w najnowszym raporcie finansowym Ubisoftu. Francuska firma zamierza skupić się na rozwoju gier o „większych możliwościach” takich jak XDefiant czy Rainbow Six Siege. Dlatego też członkowie studia Red Storm Entertainment dołączą do zespołów odpowiedzialnych za wspomniane produkcje.