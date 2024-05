Fallout: New Vegas w Minecrafcie? Ten mod daje imponujące efekty. Są nawet strzelaniny. Sprawdźcie Minecraft: New Vegas

Tym razem mamy dla Was coś naprawdę świetnego. Minecraft: New Vegas to nic innego jak słynna gra Bethesdy odtworzona w klockowej scenerii. Efekt jest naprawdę rewelacyjny.

Minecraft: New Vegas to bardzo udana przeniesienia Fallout: New Vegas do nowego środowiska. Można chyba powiedzieć, że mamy tu do czynienia z całkowitą konwersją. Jeśli więc chcecie doświadczyć Minecrafta w zupełnie inny sposób, zdecydowanie powinieneś zobaczyć poniższy film.

Minecraft: New Vegas jest rewelacyjny

Minecraft: New Vegas pozwala graczowi żyć w świecie Fallouta w sposób, jakiego nie oferują żadne inne media. Buduje swoją postać z niczego i może stać się, kim chce. Można odebrać życie dowolnej istocie, a także wymieniać i kraść przedmioty.