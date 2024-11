DLC Nier Automata do Stellar Blade nie będzie darmowe. Shift Up rozwiewa wątpliwości

Kilka dni temu poznaliśmy datę premiery DLC Nier Automata do Stellar Blade. Rozszerzenie ukaże się 20 listopada, jednak część graczy nie miała pewności, czy dodatek będzie darmowy, czy płatny. Shift Up rozwiało jednak wątpliwości, odnosząc się również do kwestii pozostałych, zapowiedzianych elementów, takich jak tryb fotograficzny czy stroje dla Eve.