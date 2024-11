Stellar Blade wkrótce z nową zawartością. Znamy datę premiery DLC Nier Automata

Teraz możesz przekształcić każdy moment w grze w swoje osobiste arcydzieło. Piękne krajobrazy, ekscytujące bitwy, emocjonujące chwile z bohaterami... Uwieczniaj te momenty do woli. Skrupulatna praca kamery i różne filtry pozwalają stworzyć niepowtarzalny wygląd. – czytamy w opisie trybu.

To jednak nie koniec atrakcji przygotowanych przez Shift Up. Już wkrótce spotkają się bowiem światy Stellar Blade i Nier Automata. Gracze mogą liczyć na 11 przedmiotów kosmetycznych, w tym stroje 2B i A2 dla protagonistki Eve. Ponadto bohaterka otrzyma cztery nowe kostiumy i dodatek „Symbol of Legacy”. Rozszerzono też personalizację postaci, dodając funkcję „bez kucyka” do listy w Ponytail Length.