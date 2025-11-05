DLC "Made in USA" do JDM: Japanese Drift Master ukaże się w tym tygodniu. Ujawniono zawartość i cenę

Studio Gaming Factory ujawniło szczegóły dotyczące ceny oraz zawartości dodatku do JDM: Japanese Drift Master, który ukaże się w tym tygodniu.

Pakiet “Made in USA” doda do gry sześć nowych samochodów inspirowanych kultowymi amerykańskimi modelami sportowymi i muscle carami. W skład DLC wchodzą reinterpretacje takich ikon, jak Dodge Viper, Dodge Challenger SRT, AC Cobra, Ford Mustang Fastback, Ford GT40 oraz Plymouth Roadrunner, jednak wszystkie pojawią się pod fikcyjnymi nazwami, ze względu na brak oficjalnych licencji. Dodatkowo każdy samochód otrzyma dedykowane części tuningowe, które będzie można zdobyć u sprzedawcy w grze.

DLC “Made in USA” do JDM: Japanese Drift Master zadebiutuje już jutro, czyli 6 listopada, a jego cenę ustalono na 5,99 dolarów, czyli około 22 złote.

Razem z premierą dodatku pojawi się także nowa aktualizacja usprawniająca działanie gry oraz dodająca nową zawartość. Najważniejszymi zmianami w aktualizacji mają być znacznie krótsze czasy ładowania przy restartach wyścigów (czas pierwszego ładowania pozostanie bez zmian) oraz sześć nowych wyścigów skoncentrowanych wokół jednego z antagonistów gry o pseudonimie Honey Badger. Kampania poboczna ma obejmować jeden event Drag Race oraz pięć zawodów typu Time Attack. Ukończenie wszystkich wyzwań po kolei odblokuje mocno zmodyfikowany samochód Honey Badgera.