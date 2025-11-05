Zaloguj się lub Zarejestruj

DLC "Made in USA" do JDM: Japanese Drift Master ukaże się w tym tygodniu. Ujawniono zawartość i cenę

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/11/05 15:40
0
0

Studio Gaming Factory ujawniło szczegóły dotyczące ceny oraz zawartości dodatku do JDM: Japanese Drift Master, który ukaże się w tym tygodniu.

Pakiet “Made in USA” doda do gry sześć nowych samochodów inspirowanych kultowymi amerykańskimi modelami sportowymi i muscle carami. W skład DLC wchodzą reinterpretacje takich ikon, jak Dodge Viper, Dodge Challenger SRT, AC Cobra, Ford Mustang Fastback, Ford GT40 oraz Plymouth Roadrunner, jednak wszystkie pojawią się pod fikcyjnymi nazwami, ze względu na brak oficjalnych licencji. Dodatkowo każdy samochód otrzyma dedykowane części tuningowe, które będzie można zdobyć u sprzedawcy w grze.

JDM: Japanese Drift Master – Made in USA
JDM: Japanese Drift Master – Made in USA

Znamy datę premiery i cenę pierwszego DLC do JDM: Japanese Drift Master

Studio poinformowało również, że ostatnio nawiązało współpracę z Hyundaiem, co stanowi kolejny krok gry poza dotychczasowy, wyłącznie japoński profil pojazdów. Jednocześnie potwierdzono, że JDM: Japanese Drift Master trafi na Xbox Series X/S już 21 listopada, natomiast premiera na PlayStation 5 planowana jest na pierwszy kwartał 2026 roku.

Tak prezentuje się zawartość DLC “Made in USA”:

  • Ironvale Thunderbolt T40 – inspiracja Fordem GT40
  • Ironvale Stallion ‘69 – inspiracja Fordem Mustangiem Fastback (’69)
  • Taipan – inspiracja AC Cobrą
  • Delray Vanquisher TR – inspiracja Dodgem Challengerem SRT
  • Delray Venom – inspiracja Dodgem Viperem
  • Falcon HellFeather – inspiracja Playmouthem Roadrunnerem

GramTV przedstawia:

DLC “Made in USA” do JDM: Japanese Drift Master zadebiutuje już jutro, czyli 6 listopada, a jego cenę ustalono na 5,99 dolarów, czyli około 22 złote.

Razem z premierą dodatku pojawi się także nowa aktualizacja usprawniająca działanie gry oraz dodająca nową zawartość. Najważniejszymi zmianami w aktualizacji mają być znacznie krótsze czasy ładowania przy restartach wyścigów (czas pierwszego ładowania pozostanie bez zmian) oraz sześć nowych wyścigów skoncentrowanych wokół jednego z antagonistów gry o pseudonimie Honey Badger. Kampania poboczna ma obejmować jeden event Drag Race oraz pięć zawodów typu Time Attack. Ukończenie wszystkich wyzwań po kolei odblokuje mocno zmodyfikowany samochód Honey Badgera.

Źródło:https://traxion.gg/jdm-japanese-drift-masters-made-in-usa-dlc-released-this-week-car-identities-revealed

Tagi:

News
data premiery
zwiastun
DLC
cena
wyścigi
Japonia
samochody
USA
nowa zawartość
samochodówki
patch do gry
JDM: Rise of the Scorpion
JDM: Japanese Drift Master
simcade
wyścigi samochodowe
JDM
wyścigi arcade
Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112