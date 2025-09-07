DLC do Indiana Jones i Wielki Krąg podzieliło graczy. Mieszany odbiór na Steamie

Podczas Gamescom 2025 Opening Night Live zobaczyliśmy nowy zwiastun Zakonu Olbrzymów – dodatku do gry Indiana Jones i Wielki Krąg. DLC zadebiutowało już na rynku, jednak nie spotkało się z najcieplejszym przyjęciem ze strony graczy. Na platformie Steam odbiór jest bowiem „mieszany”.

Zakon Olbrzymów do Indiana Jones zadebiutował, ale nie wszyscy są zadowoleni

Dodatek Zakon Olbrzymów do Indiana Jones i Wielki Krąg zadebiutował z mieszanymi reakcjami użytkowników Steama. Gracze doceniają samą zawartość, ale negatywne komentarze skupiają się głównie na rozmiarze DLC i jego cenie wynoszącej około 20 dolarów.