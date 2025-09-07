Zaloguj się lub Zarejestruj

DLC do Indiana Jones i Wielki Krąg podzieliło graczy. Mieszany odbiór na Steamie

Patrycja Pietrowska
2025/09/07 12:00
0
0

Pojawiły się już pierwsze opinie graczy.

Podczas Gamescom 2025 Opening Night Live zobaczyliśmy nowy zwiastun Zakonu Olbrzymów – dodatku do gry Indiana Jones i Wielki Krąg. DLC zadebiutowało już na rynku, jednak nie spotkało się z najcieplejszym przyjęciem ze strony graczy. Na platformie Steam odbiór jest bowiem „mieszany”.

Indiana Jones i Wielki Krąg: Zakon Olbrzymów
Indiana Jones i Wielki Krąg: Zakon Olbrzymów

Zakon Olbrzymów do Indiana Jones zadebiutował, ale nie wszyscy są zadowoleni

Dodatek Zakon Olbrzymów do Indiana Jones i Wielki Krąg zadebiutował z mieszanymi reakcjami użytkowników Steama. Gracze doceniają samą zawartość, ale negatywne komentarze skupiają się głównie na rozmiarze DLC i jego cenie wynoszącej około 20 dolarów.

Część użytkowników wskazuje, że otrzymuje się niewiele za wydane pieniądze. Według niektórych komentujących DLC można ukończyć w 2-3 godziny, jeśli ominie się poboczne aktywności.

GramTV przedstawia:

Jeśli chodzi o ceny, dodatek Zakon Olbrzymów jest bezpłatny dla posiadaczy wersji Premium. Osoby posiadające standardową wersję muszą liczyć się z wydatkiem wysokości 89 zł na Steamie.

Na zakończenie przypomnijmy, że Indiana Jones i Wielki Krąg ukazał się 9 grudnia 2024 roku na komputerach osobistych oraz konsolach Xbox Series X/S. Zainteresowanych tytułem zachęcamy do lektury: Recenzja Indiana Jones i Wielki Krąg - lepiej, niż w kinie! Dodatek ukazał się 4 września 2025 roku.

Źródło:https://www.purexbox.com/news/2025/09/indiana-jones-order-of-giants-dlc-launches-to-mixed-feedback-in-first-24-hours

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

