From Software ciężko pracuje nad DLC do Elden Ring. Dodatek wciąż nie ma daty premiery

From Software “ciężko pracuje” nad DLC do Elden Ring, jednak nie jest gotowe na to, aby podać datę premiery.

Pod koniec stycznia bieżącego roku pojawiły się pewne poszlaki sugerujące, że niebawem możemy spodziewać się zwiastuna DLC do Elden Ring. Niemałe poruszenie wśród oczekujących na dodatek o nazwie Shadow of the Erdtree wywołały również zmiany dokonane na karcie produkcji na stronie SteamDB. Tymczasem pojawiły się kolejne informacje związane z rozszerzeniem, wynikające z raportu finansowego Kadokawa, właściciela From Software.

From Software “ciężko pracuje” nad Elden Ring Shadow of the Erdtree

Zgodnie z podanymi informacjami, From Software “ciężko pracuje” nad DLC, jednak nadal nie ma daty premiery, którą “na ten moment” można by ogłosić. Co ciekawe, w tym samym raporcie wskazano, iż rozszerzenie jest tylko jednym z “różnych działań”, które obecnie podejmuje zespół w związku z grą. Jak zauważył Eurogamer , w raporcie finansowym Kadokawy wspomniano o Elden Ring Shadow of the Erdtree.Co ciekawe, w tym samym raporcie wskazano, iż rozszerzenie jest tylko jednym z “różnych działań”, które obecnie podejmuje zespół w związku z grą.

Obecnie ciężko pracujemy nad rozwojem DLC do Elden Ring, ale na ten moment nie ogłosiliśmy jeszcze daty premiery. – czytamy w notatce w sekcji FAQ raportu finansowego.