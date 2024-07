Exclusive na PS5 do sprawdzenia za darmo. Nowe action-RPG otrzymało wersję demo

Demo Rise of the Ronin pozwala zapoznać się z początkiem historii i zmierzyć się z Gonzo. Poczynione postępy można oczywiście przenieść do pełnej wersji gry, o ile oczywiście zdecydujecie się na jej zakup. Wraz z wersją demonstracyjną udostępniono również nowy zwiastun prezentujący dotychczasowe osiągnięcia użytkowników w najnowszej produkcji Team Ninja. Całość znajdziecie na dole wiadomości.

Pod koniec maja zapowiedziano nową zawartość do Rise of the Ronin . Wczoraj natomiast Team Ninja podzieliło się wiadomością, która powinna ucieszyć wszystkich graczy zainteresowanych zakupem wspomnianej produkcji. Najnowsze action-RPG twórców serii NiOh doczekało się bowiem wersji demonstracyjnej na PlayStation 5.

Na koniec przypomnijmy, że Rise of the Ronin dostępne jest wyłącznie na konsolach PlayStation 5. Jeśli natomiast jesteście zainteresowani naszą opinią na temat najnowszej produkcji studia Team Ninja, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Rise of the Ronin - Brzydkie dziecko Assassin’s Creed i soulsów.