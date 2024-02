Elden Ring podbije rynek mobilny? Tencent szykuje odpowiedź na Genshin Impact

Reuters – powołując się na trzy anonimowe źródła posiadające wiedzę na temat projektu – dodaje, że mobilna wersja Elden Ring ma być dystrybuowana w modelu free-to-play. Produkcja ma natomiast generować zyski za sprawą różnego rodzaju mikrotransakcji. Niestety nie otrzymaliśmy żadnych dodatkowych szczegółów, a zarówno Tencent, jak i deweloperzy z From Software nie odnieśli się do powyższych doniesień.

Na koniec przypomnijmy, że Elden Ring dostępne jest na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Jeśli jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej produkcji studia From Software, to zapraszamy Was do lektury: Elden Ring - recenzja. Opus magnum From Software.