Elden Ring Shadow of the Erdtree wkrótce ze zwiastunem? Nowe poszlaki w sieci

Mikołaj Ciesielski 0 0

Wygląda na to, że Bandai Namco i From Software rzeczywiście szykują się do prezentacji dodatku do Elden Ring.

Kilka dni temu w bazie danych Steam doszło do zmian, które poruszyły fanów Elden Ring. Miłośnicy popularnej produkcji From Software z niecierpliwością czekają bowiem na informacje i materiały z zapowiedzianego pod koniec lutego 2023 roku dodatku Shadow of the Erdtree. Niewykluczone, że wkrótce będziemy mieli okazję zobaczyć wspomniane rozszerzenie w akcji. W sieci natrafiono bowiem na kolejne poszlaki, które sugerują, że deweloperzy wspólnie z firmą Bandai Namco szykują się do prezentacji wyczekiwanego DLC. Zwiastun Elden Ring Shadow of the Erdtree zbliża się wielkimi krokami? Użytkownik posługujący się pseudonimem „Ziostorm”, zajmujący się tworzeniem materiałów wideo związanych z Elden Ring, zwrócił ostatnio uwagę na interesujący szczegół. W tym miesiącu Bandai Namco po raz pierwszy od prawie roku zaktualizowało playlistę na YouTube poświęcona wspomnianej produkcji From Software.

„Ziostorm” stwierdził, że wydawca mógł już udostępnić zwiastun dodatku Shadow of the Erdtree, który obecnie czeka tylko na publikację. Jakiś czas temu wspomniany użytkowników informował również, że DLC do Elden Ring może zadebiutować na początku lutego 2024 roku. Zaznaczył jednak wówczas, że informacje te pochodzą od „niezweryfikowanego źródła”.

GramTV przedstawia: