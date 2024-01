Już niedługo zwiastun Elden Ring: Shadow of the Erdtree? Zmiany w SteamDB

Dodatek pod tytułem Shadow of the Erdtree do gry Elden Ring został zapowiedziany przez studio FromSoftware już prawie rok temu. Niestety, od tamtego czasu deweloperzy nie ujawnili praktycznie żadnych nowych informacji na temat rozszerzenia – istnieje jednak (jakaś...) szansa, że już niedługo ulegnie to zmianie. Jak podaje serwis IGN, gracze rozbudzili się po dostrzeżeniu zmian na karcie produkcji na stronie SteamDB.

Niedługo nowe informacje o DLC do Elden Ring?

Jeden z użytkowników platformy Valve zauważył, że do sekcji dodatków (DLC) do gry Elden Ring dodano zupełnie nowy plik o enigmatycznej nazwie „SteamDB Unknown App 2778580”. Podzielił się tym na swoim profilu na Twitterze/X – wpis możecie oczywiście znaleźć poniżej. Ta aktualizacja dodaje oliwy do ognia jeśli chodzi o wcześniejszą plotkę, któa sugerowała, że Shadow of the Erdtree ma zadebiutować w lutym bieżącego roku. Pozostaje czekać.

Wczytywanie ramki mediów.

Przypomnijmy, że Elden Ring zadebiutowało 25 lutego 2022 roku na komputerach osobistych, konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One oraz Xbox Series X/S.