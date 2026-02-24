Testy Horizon Hunters Gathering – można samemu sprawdzić, czy ma to sens

Informacja o “nowym Horizonie” z pewnością zelektryzowała publikę. Nie dziwi zatem rozczarowanie tym, co zapowiedziano.

A może mimo wszystko warto dać Horizon Hunters Gathering szansę? Nadarza się ku temu idealna okazja. Przetestuj sobie Horizon Hunters Gathering Już niedługo będzie można bowiem przetestować nową produkcję Guerrilla Games. Ta zostanie włączona do PlayStation’s Beta Program, co oznacza, że wszystkie zarejestrowane w nim osoby będą mogły otrzymać dostęp do zamkniętych testów. Przeprowadzone one zostaną zarówno na PlayStation 5, jak i na komputerach osobistych.

Co raczej nie zaskakuje, wersja testowa nie da nam dostępu do pełnej zawartości. Zamiast tego otrzymamy dostęp do trzech postaci – będą do Axle, Rem oraz Sun. Tą którą wybierzemy, będziemy mogli odkryć pierwsze dostępne w grze środowisko, czyli Colorado Springs. Do dyspozycji dostaniemy dwa tryby Machine Incursion na poziomach normalnym i trudnym oraz Cauldron Descent na poziomie trudnym. Horizon Hunters Gathering znajduje się obecnie w produkcji i te testy to dla nas ważny krok. Wasze opinie pomogą ukształtować ogólne doświadczenie płynące z rozgrywki, gdyż nadal tworzymy tę grę! – przyznali przedstawiciele Guerrilla we wpisie na Steamie.

Testy Horizon Hunters Gathering przewidziano dla Ameryki Północnej oraz Europy. Na naszym kontynencie odbywać się one będą między 27 lutego a 1 marca w godzinach od 19 do 22 polskiego czasu. Warto przy tym wiedzieć, że jedynym wspieranym językiem będzie angielski, aczkolwiek deweloperzy już teraz zapowiedzieli, że przyszłe podobne wydarzenia uwzględnią większą liczbę regionów i języków. Horizon: Hunter's Gathering to spin-off serii Horizon, w ramach której ukazały się dotychczas dwie gry – Horizon Zero Dawn z 2017 roku oraz Horizon Forbidden West z roku 2022. W wypadku Hunter's Gathering mamy jednak do czynienia z kooperacyjną gra akcji, która stawia na wspólne polowania i drużynową walkę z maszynami. Data premiery tytułu nie jest na ten moment znana.

Maciej Petryszyn Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

