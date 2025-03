Dlaczego Palworld stało się hitem? Fenomen gry zaskoczył nawet jego twórców

Jeszcze przed premierą Palworld cieszyło się zainteresowaniem. Rok 2023 przyniósł dalszy wzrost popularności, a w listopadzie gra osiągnęła trzecie miejsce na listach życzeń platformy Steam. Twórcy przyznają, że często są pytani o przyczyny tego nagłego wzrostu zainteresowania, jednak sami nie znają odpowiedzi. Jak stwierdził Buckley podczas konferencji, gdyby Pocketpair znało receptę na taki sukces, z pewnością powtórzyłoby ten schemat.

Szybko przekroczyliśmy milion wishlist w ciągu pierwszego roku, więc wiedzieliśmy, że coś się dzieje – i to nie przestawało rosnąć.

2023 rok był momentem, kiedy zrobiło się naprawdę dziwnie – wspięliśmy się na trzecie miejsce na liście życzeń Steam, a potem, w okolicach listopada 2023, osiągnęliśmy szczyt, który był wręcz szalony. Ludzie cały czas pytają: „Dlaczego? Co się stało? Skąd tyle uwagi?”

Ale my nie wiemy. Gdybyśmy wiedzieli, jak to zrobić, powtórzylibyśmy to, ale nie mamy pojęcia, co się wydarzyło.

W ciągu pierwszego tygodnia osiągnęliśmy obrzydliwą liczbę, od której robi mi się niedobrze, gdy na nią patrzę.

Dlaczego przyciągnęliśmy tylu graczy? Nie wiem, proszę, nie pytajcie mnie. Wiem, że i tak ktoś zapyta, ale obiecuję – nie znamy odpowiedzi. – przekazał Buckley.