Palworld z oszałamiającą sprzedażą na Steam. Ujawniono też wyniki z konsol Xbox

We wpisie opublikowanym na oficjalnym profilu gry na portalu społecznościowym X poinformowano, że Palworld sprzedało się już w ponad 15 milionach egzemplarzy na Steam . Okazuje się jednak, że najnowsza produkcja studia Pocketpair cieszy się również sporym zainteresowaniem na konsolach Xbox. Wspomniany tytuł na platformach Microsoftu zgromadził bowiem aż 10 milionów graczy.

Jakiś czas temu twórcy Palworld poinformowali, że pilnie poszukują rąk do pracy nad wspomnianą produkcją . Deweloperzy najwyraźniej nie spodziewali się, że ich gra odniesie aż tak duży sukces i będzie cieszyć się ogromnym zainteresowaniem wśród graczy. Wczoraj natomiast Pocketpair podzieliło się nowymi wynikami sprzedaży, które potwierdzają, że Palworld to jeden z największych hitów ostatnich miesięcy.

Wynik z konsol Xbox nie jest jednak równoznaczny z liczbą sprzedanych egzemplarzy, ponieważ Palworld dostępne jest w bibliotece Xbox Game Pass . We wspomnianym wpisie deweloperzy ze studia Pocketpair zapowiedzieli również, że pracują nad kolejnymi poprawkami i zabezpieczeniami przed oszustami. Twórcy podziękowali również graczom za „nieustające wsparcie”.

Na koniec przypomnijmy, że Palworld dostępne jest obecnie we wczesnym dostępie na komputerach osobistych oraz konsolach Xbox One i Xbox Series X/S. Dokładna data premiery pełnej wersji nie jest jeszcze znana. Warto natomiast dodać, że produkcja studia Pocketpair otrzymała już ponad 227 tysięcy recenzji na Steam, z czego aż 94% to oceny pozytywne.

