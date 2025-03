Szykujcie się na wojenną apokalipsę. Zombie Army VR z datą premiery i zwiastunem

Po raz pierwszy w historii, gra z serii Zombie Army trafi do rozszerzonej rzeczywistości, oferując graczom mrożące krew w żyłach emocje i pełną immersję w świat apokalipsy zombie. Jeśli macie odwagę i sprzęt, zanotujcie odpowiednią datę w kalendarzu.

Dzięki technologii VR gracze doświadczą serii Zombie Army w zupełnie nowy sposób. Twórcy postawili na precyzyjne celowanie, gdzie użytkownik będzie musiał użyć obu rąk do namierzania wrogów karabinem snajperskim. W starciach będzie także można korzystać z broni w obu rękach, niezależnie od tego, czy będzie do kompaktowy pistolet czy też karabin maszynowy. Zombie Army VR postanowiło także wprowadzić realistyczne przeładowanie broni, które będzie kluczem do przetrwania.

W walce z hordami nieumarłych do dyspozycji będzie autentyczna broń z czasów II wojny światowej, w tym karabiny snajperskie, pistolety maszynowe, pistolety i inne. Rozwój postaci pozwoli na zdobywanie doświadczenia oraz ulepszanie broni, co pomoże przetrwać w opanowanej przez zombie Europie lat 40.