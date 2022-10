Dlaczego Henry Cavill odszedł z Wiedźmina? Tomasz Bagiński uspokaja widzów

Wpływ na decyzję Cavilla miał bez wątpienia powrót do roli Supermana. Aktor niedawno oficjalnie potwierdził, że ponownie związał się z DC Comics kontraktem. Pogodzenie grania obu tych postaci mogłoby być trudne, chociaż Cavill wielokrotnie wypowiadał się o swojej roli w Wiedźminie, przyznając, że mógłby wcielać się w Geralta nawet przez siedem sezonów. Jednak jakiś czas temu gwiazdor dał do zrozumienia, że nie jest do końca zadowolony z pracy twórców, którzy nie traktują książek Andrzeja Sapkowskiego zbyt poważnie. Padał przykład, że musiał nawet upominać scenarzystów przy niektórych niepasujących do całości elementach historii. Beau DeMayo, scenarzysta pierwszego sezonu Wiedźmina, zdradził kilka dni temu, że niektórzy jego koledzy do tego stopnia nie mieli szacunku do książek i gier CD Projekt RED, że otwarcie je wyśmiewali.

W sprawie krytyki kontynuowania Wiedźmina po czwartym sezonie przez widzów, głos zabrał Tomasz Bagiński, który jest producentem wykonawczym serialu. Bagiński przekonuje, że czeka nas mocny trzeci sezon, a czwarty pojawi się dopiero za parę lat. Wskazuje, że kolejne interpretacje Bonda czy Batmana granych przez innych aktorów zawsze wprowadzało coś nowego i ciekawego.