Dlaczego gry na Switcha tak rzadko są przeceniane? Byli PR-owcy Nintendo tłumaczą to zjawisko: "to nie Ubisoft"

Główna część rozmowy dotyczyła jednak filozofii firmy odnośnie cen gier, którą Ellis określił jako "szacunek do wartości". Jak wspominał:

Często zgłaszali się do nas influencerzy z prośbą o gry do rozdania. Kiedy przesyłaliśmy takie zapytania do góry, zazwyczaj kończyło się to długim wykładem. Produkty Nintendo mają ogromną wartość i zawsze musimy ją szanować. Dlatego te rzeczy nie trafiają na wyprzedaże. Wartość to wartość – jesteśmy bardzo oddani tej koncepcji: “szanuj wartość tego, co stworzyliśmy, bo to coś wyjątkowego”.