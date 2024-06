Dlaczego Dragon Age: The Veilguard, a nie Dragon Age: Dreadwolf? BioWare odpowiada

Corrine Busche – reżyserka gry – w rozmowie z redakcją Game Informer została zapytana, dlaczego twórcy zdecydowali się na zmianę tytułu. Zgodnie z przekazanymi informacjami zespół poczuł, że Dragon Age: Dreadwolf nie do końca oddaje to, na czym skupiać będzie się nadchodząca odsłona serii . BioWare zdało sobie z tego sprawę w trakcie produkcji i dlatego też postanowiono, że wspomniana produkcja zadebiutuje na rynku jako Dragon Age: The Veilguard.

Szybko nauczyliśmy się i zdaliśmy sobie sprawę, że prawdziwym sercem tej gry są ci autentyczni, różnorodni towarzysze […]. Po prostu czuliśmy, że potrzebujemy tytułu, który reprezentowałby to, o co naprawdę chodzi w tej grze. Chcę powiedzieć jasno: uwielbiam Solasa i odgrywa on ważną rolę w grze, ale to nie jest gra o nim – wyjaśnia Busche.

Jednocześnie reżyserka podkreśla, że Solas wciąż jest „centralną postacią” w Dragon Age: The Veilguard. Deweloperom zależy jednak, by uwaga była skupiona na drużynie. Busche informuje, że w nadchodzącej odsłonie serii Dragon Age chodzi o uratowanie świata, dzięki grupie „niezwykle interesujących i różnorodnych” postaci, które gracz będzie rekrutował do swojego zespołu.